Ice Breaker HMS Defender setter ny arktisk rekord

Bilder med tillatelse fra Royal Navy Lagt ut 27. juni 2021 15:18

Isbryter HMS Forsvarer På sin første patrulje i Arktis seilte han nærmere Nordpolen enn noe annet Royal Navy-skip i historien. Da kartleggings- og forskningsskipet samlet inn data om havene og miljøet, knuste det stien gjennom polarisen i en avstand på 570 Nm rundt om i verden.

Bare ubåter kan reise nordover nivået det Plymouth-baserte undersøkelsesskipet når: 80 grader 41,5 minutter nord for Grønlandshavet.

Forsvarer I januar fullførte han den mest omfattende forandringen av sin tiår lange karriere i Royal Navy da han gjennomgikk omfattende testing og opplæring – med mål om å sende til Antarktis om høsten. Etter å ha vært i nærheten av isen i mer enn to år, testet skipet styrken på motorene sine på en Flekkeford i Sør-Norge ved hjelp av en Pollard-slepebåt og startet deretter et isskred mellom Grønland og den norske øykjeden Svalbard.

Skipet testet seg mot forskjellige dybder og is ved hjelp av forskere, ingeniører og konsulenter, inkludert Forsvarsdepartementet og British Antarctic Survey. To Royal Navy-offiserer ombord på Alaskan Arctic ombord på et amerikansk kystvaktskip ombord pole Star Om vinteren, og løytnant Lauren Kowalski, en isbryter fra den amerikanske kystvakten.

“Denne gruppen er en av de mest fantastiske delene av planeten.” Forsvarer Kommandørkaptein Michael Wood. “Muligheten til å bli kjent med dette uforgivelige miljøet er fantastisk og bekrefter Englands evne til å operere i Arktis.”

Skipets Royal Marines Mountain Leader-sersjant Chris Carlisle ledet daglige patruljer til isbjørnenes bebodde isflak, satte testområder og tok isprøver.

“Teamet er godt egnet for Arktis,” sa han. “I løpet av en ukes seiling fra Davenport hadde temperaturen og forholdene endret seg umåtelig. Alle om bord beviste at de kunne gjøre jobben sin trygt under de mest ekstreme forholdene.”

Skipet gjennomførte også studier av havbunnen på 2000 til 3000 meters dyp i Fram – samler inn data om Nord-Atlanterhavsstrømmer, observerer havpattedyr og hjelper British Antarctic Survey med sitt oppdrag å studere polarisen.

Forsvarer Forberedelsene til en retur til Sydpolen om høsten vil snart begynne, sier et oppdrag som kaptein Wood har lagt merke til i år. “Vi er klare til å returnere til Antarktis. Vi er vert for COP26-konferansen i Storbritannia. Vår forpliktelse til å beskytte og forstå dette vakre kontinentet og innvirkningen av klimaendringer på det er viktigere enn noen gang,” sa han.

