Idao de Dillard med uhindret utsikt over Amerika

Taktiske valg

Clément Duvaltestin, en av de beste på laseren, måtte ta et taktisk valg umiddelbart, vel vitende før de tolv konkurrentene stilte opp under startens kommando at denne Prix Tenor de Pan-America Race PMU Q4 ville være den raskeste. Løp med slike hester Izoard Védaquais Eller Ibiki de Houelle (Elsker deg): Enten la ham ta ledelsen og gå gjennom en av de to nevnt ovenfor, eller så velger han å ta seg god tid og spille de siste kvalitetene på slutten.Idao de Tillard. Dette er det andre alternativet valgt av den 25 år gamle unge sjåføren. «Jo lenger vi venter, jo bedre for hamHan kommer tilbake mens han forklarer om denne nye suksessen. Men på samme tid, hvis vi måtte gå dit tidligere, ville ikke problemet ha oppstått.» Etter å ha passert femtenhundre-stangen på 1'11''3 fot og tusenmeter-stangen på 1'11''1 fot, Ibiki de Houelle Stilt overfor oppgangen Izoard Védaquais Han tok vognen av de to. Fra sin plassering på tredje rad i andre dyp kan den eldste sønnen til Thierry Duvaldestine bare ønske velkommen til hans tidlige utvelgelse.

Jeg elsket det. (…) Han går for fort… (Clément Duvaldestine)

«Han var så imponert igjen. Jeg hadde det kjempegøyHan forsikrer. Det er veldig vanskelig å treffe når man kommer bakfra sånn. Han gikk for fort…da jeg byttet ham i siste sving, visste jeg at det var over.» Clement hadde et annet valg å gjøre i sluttfasen av dualtesten. «Enten spurte jeg for mye av ham, eller så trakk jeg i en trådHan erklærer. Etterpå hadde jeg ikke tid til å tenke så mye på det den gangen, men når jeg ser tilbake, skulle jeg ønske det hadde skjedd på den måten fordi det lar meg ha dem når jeg sliter, og det er definitivt overveldende. opptreden.»

READ The Hidden Side of Fans - Episode 1: When Toxic Fans Ruin Artists' Lives Et siste steg før Prix de América Legend-løpet

Før dagens seier snakket Thierry Duvaltest om de to neste mulighetene i programmetIdao de Tillard Frem til Prix d'Amérique Legend Race: Gå enten via Prix de Belgique -Amérique Races PMU Q6 (14. januar) eller gå direkte til D-Day (28. januar). Det er til syvende og sist det første alternativet som beholdes med følgende beskrivelse: «Ellers er vi et stykke unna Prix d'America. Det er for mye eller for kunstnerisk.».

Føtter på bakken

Cyril Sevestre ser frem til møtet den siste søndagen i januar, fullt klar over hvor heldig han er som har en hest av en slik størrelse. «Jeg forstår, føttene mine er på bakkenHan svarer oss slik. Jeg var veldig nervøs for å vite at mange motstandere målrettet dette løpet. Men til tross for alt er jeg rolig»Idao«Og Clement, viser mye ro. Jeg nyter denne nye gruppe 1-seieren. I fjor hadde jeg en stor skuffelse i Amerika, så jeg tok litt hevn på grunn av tanken på at jeg ikke kjørte den, «Idao«Kunne ikke forsvare sjansene hans.»