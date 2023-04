IDC-markedsanalytiker: «Apple ser et kraftig fall i PC-salg»

Apples datamaskinsalg falt kraftig i første kvartal i år. Det kommer frem av beregningene markedsanalytikeren IDC har gjort. Apple postet det største fallet i bransjen, men andre datamaskinprodusenter sliter også med overflødig varelager og svak etterspørsel etter produktene deres.

I løpet av de tre første månedene i år solgte Apple rundt 4,1 millioner datamaskiner, en nedgang på 40 prosent fra samme periode i fjor. For bransjen som helhet var nedgangen 29 prosent, ifølge IDC. Apples markedsandel var rundt 7 prosent. Rangeringen ledes av Lenovo med 12,7 millioner solgte datamaskiner, som representerer mer enn 22 prosent av markedet. Men selv det selskapet så en nedgang i salget på mer enn 30 prosent.

På grunn av skuffende salg, bestemte Apple til og med i midten av januar å midlertidig stanse produksjonen av M2-brikkene sine. M2-prosessoren som ble introdusert i fjor sommer er brikken som driver nyere MacBook-bærbare datamaskiner, så vel som den kompakte Mac mini. Det er spesielt MacBook Air med M2-brikke som ser ut til å være mindre vellykket enn Apple forventet. De fleste kritikere synes enheten er betydelig for dyr (starter på € 1 519) for det den tilbyr, spesielt sammenlignet med 2020 Air M1, som i mellomtiden selger her og der for rundt tusen euro. Det skal legges til at Apple kan tilby de første enhetene utstyrt med en M3-SoC også i år, noe som får mange forbrukere til å virke mildt sagt nølende.

«Rom for forandring»

IDC forventer at PC-produsenter fortsatt vil ha store varelager på hendene langt ut i året, «selv med store rabatter.» Og kanskje til og med til tredje kvartal. Men markedsanalytikeren skiller også ut fordeler. Faktisk ser flere og flere selskaper etter produksjonsmuligheter utenfor Kina, landet hvor mange PC-selskaper lager produktene sine. «Pausen i vekst og etterspørsel gir forsyningskjeden spillerom til å gjøre endringer,» sier IDC.

Innen 2024 kan markedet komme seg, spesielt hvis økonomien blir bedre. IDC tror at mange forbrukere og bedrifter igjen vil se etter erstatninger for deres nåværende stasjonære og bærbare datamaskiner.