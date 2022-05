Identiteten til krokodille-«maskesangeren» bedrar publikum

Av sesong 3 «Masket sanger» Fortsetter med nye slettinger, men fremfor alt nye uttrykk. Denne fredagskvelden, etter en fem uker lang kamp, ​​ble krokodillen kastet ut av eventyret. En karakter som både etterforskere og publikum så ut til å være enige om: I hele dette rosa antrekket er det bare sangeren Mika som kan gjemme seg. Stemme, størrelse, tegning: alt var der. Men egentlig er det en følger!

Faktisk, i Kurokos hud var det en viss ting Mark Antoine Le Bret, En komiker som spesialiserer seg på nyanser, sett på TV (France 2, C8) og hørt på radio (RFM, Europe 1). Skuespilleren alene har allerede dukket opp i rollen som en tiger på årets show! Dobbel deltakelse som enkelte seere ikke nølte med å hilse på. Andre uttrykte derimot sin frustrasjon …

Kan vi lese på Twitter at jeg ble dratt mellom skuffelsen over at «aha, fyren er for sterk» og at det ikke er Micah », «Selvfølgelig er fyren supertalentfull, men det ødelegger programmets policy»? .

Andre kommentarer fikk oss til å le: «Vent, er vi inne i en endeløs dag? », எனக்கு Jeg vet hvem som gjemmer seg under andre klær. Banan: Mark-Antoine le Bret the Man: Mark-Antoine le Bret the Butterfly: Mark-Antoine le Bret the Tree: Mark-Antoine le Bret the Brett. Moro!