IDEX Biometrics valgt for Union Bank digital valuta løsning fra Union Smart

Oslo, Norge – 20. september 2021 – IDEX Biometrics ASA, en ledende leverandør av avanserte fingeravtrykkidentifikasjons- og autentiseringsløsninger for kortbaserte løsninger, kjøpte i dag Union Smart Cart Co., Ltd. i Shenzhen, Kina. Kult lommebokvisningskort. Union Smart har samarbeidet med seks store banker for å utvikle denne “kule lommeboken” kortløsningen for å implementere Kinas initiativ for digital valuta / elektronisk betaling (DC / EP).

IDX Biometrics er ledende på å tilby fingeravtrykksgodkjenningsteknologier, for eksempel sikre kule lommebokapplikasjoner, konkurransefortrinn fremfor ytelse og kostnad.

Eudion Smart inkorporerer sin patenterte teknologi for kjølig takkortproduksjon med Bluetooth- og NFC -tilkobling, utvidet lagring, en skjerm og et tastatur, Idex Biometrics -godkjenningsløsning. Denne innovative enheten representerer en komplett kortbasert løsning for å støtte betalinger med digital valuta.

Kina er den ledende store økonomien når det gjelder å erstatte tradisjonell, sentralbankstøttet hard valuta med digital valuta. For dette formål vil Kina vise frem den første utplasseringen av kortbaserte og telefonbaserte digitale lommebøker under vinter-OL i Beijing i februar 2022.

De Kult lommebokvisningskort Og lignende kule lommeboksenheter tilbyr et trygt og praktisk alternativ til mobile lommebøker på smarttelefoner, og gir også digitale valuta -løsninger til området i den kinesiske befolkningen uten bankforhold eller mobiltelefoner. “Sentralbanken har til hensikt å tilby en altomfattende, lett å bruke digital sentralbankvaluta, og dette produktet vil være svært nyttig for å betjene behovene til landlige og tilbakestående grupper,” sa Jiang Gui. Union Smart Officer. “Vår nye Kult lommebokvisningskort Den mest komplette og brukervennlige kule lommebokløsningen som er tilgjengelig. “

Vince Graziani, administrerende direktør i IDX Biometrics, sa: “IDX Biometrics Authentication Solutions er et naturlig valg for kortbaserte applikasjoner for digital valuta. Vi er glade for å samarbeide med Union Smart om utviklingen av denne enheten, som vil utvide sikker og praktisk tilgang til DC / EP -initiativet i hele Kina.

