Autonomi. Moros-perioden. Blader blir uunngåelig foreldreløse av grenene deres. Stormene tiltar og mørket tar over i løpet av dagen. Som oktober 2023 av Nina Derwall og Wood Van Aert. Begge måtte fordøye en smertefull separasjon fra sin historiske trener. Willy-nilly. På sin side så den belgiske gymnasten to av sine mangeårige trenere sparken av GymFed. På den annen side kan Jumbo-Wizma-rytteren godta avgangen til Marc Lamberts, treneren hans gjennom tolv år, som har reist til andre grenser. Bora og dens nye leder Primos Roglik. Et hardt slag for disse to store mesterne, med konsekvenser det fortsatt er vanskelig å forutse. I idrett på høyt nivå er brudd mellom trenere og deres idrettsutøvere ikke uvanlig, noe som fremgår av epidemien som tar av i den belgiske olympiske klanen. Hver gang med ulike konsekvenser. Noen ganger uten åpenbare konsekvenser, Nafi Thiam, noen ganger smerte, som David Goffin. Hvilke effekter har en treners avgang på en utøvers prestasjoner? Philippe Godin, professor i idrettspsykologi ved universitetet i Louvain, prøver å kaste lys over denne komplekse problemstillingen.

Nina Derval, Dead Break? 1. august 2021 ser ut som hvor langt unna kvelden er. OL-mester i ujevne barer Nina Derval på Tokyo Gymnasium. En forpliktelse til en tøff fremtid for den 23 år gamle Troudonaire. Hvis skader har tatt tak i henne de siste månedene, har en splittelse uten samtykke fra de to langvarige trenerne hennes gitt enda en bekymring til hennes delikate situasjon. For vår idrettspsykolog, «Denne paragrafen vil skape skadelige konsekvenser for henne, uansett i en begrenset periode. […] I denne typen idrettsutøver-trenerforhold (langsiktig) er det åpenbart at idrettsutøveren vil bli negativt påvirket av denne separasjonen. Med mindre det er problemer mellom de to partene. […] I noen tilfeller kan treneren erstatte forelderen. Styrt av Marjorie Heuls og Yves Kieffer siden hun var ni år gammel, varsler avgangen til de to historiske trenerne dårlige dager for belgieren, sier Philippe Godin. Ni måneder før lekene er det bare gode nyheter. Hvorfor har hun ikke vunnet den dyre sesamen ennå? Vaud Van Aert: Sammenlignbare divisjoner, forskjellige effekter Hvis situasjonene til Wout van Aert og Nina Derwael var sammenlignbare, ville konsekvensene vært mye mindre, ifølge Philippe Godin. Dette fremhever forskjellen i trenernes innflytelse mellom de to idrettene. «En syklist, han trenger råd, men han tråkker 200 kilometer under trening. En turner, derimot, samhandler med treneren sin omtrent 200 ganger i løpet av en tre-timers treningsøkt. En bevegelse, konsultasjon, hvile, diskusjon… og det er tre timer hver dag. En idrettspsykologiprofessor skiller virkningen av et skille mellom idrettsutøver og trener mellom lagidretter og individuelle idretter: «I fotball, når de bytter trener tre ganger i året, sier spilleren «neste gang». Det kommer ikke til å bli påvirket. Hvis det ikke er intimitet mellom dem, kommer de ikke til å bli påvirket. baby Hver gang er det en original sak. Tidligere ga separasjonen av belgiske idrettsutøvere fra deres trenere svært forskjellige resultater. David Goffin, for eksempel, har hatt en trøblete tid siden bruddet med Thierry van Kleimbutt. Med en beslutningskrise og håp. Til tross for skadene, markerte ikke Nafisado Thiam seg etter trenerens utgang ved å gå for verdensrekorden i femkamp. Philippe Godin mener imidlertid at disse situasjonene ikke bør sammenlignes: «Det er en original sak hver gang.» Nina Derwael befinner seg imidlertid i en fryktelig knipe! Så resultatene er ikke alltid de samme, fordi mange faktorer må tas i betraktning: varigheten av forholdet, dets natur og mange immaterielle parametere. Vi får bare håpe at våre belgiske idrettsutøvere snart vil fjerne tåken rundt deres situasjon. Gi deg selv retten til å drømme om olympisk suksess før juli 2024, hvis mulig.