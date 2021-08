OSLO: Norske Hartler Carsten er ikke imot innovasjon i krigsidretter, men føler at de nye karbontekniske skoene påvirker idrettsutøvernes troverdighet, sa mester for 400 meter hekk i menn ved OL i Tokyo til Reuters.

Carsten Warholm barberte sin egen verdensrekord på .76 sekunder – en stor margin i et fold -løp – for å vinne i Tokyo av amerikanske Roy Benjamin, som vil bli husket som en av de beste olympiske syklistene gjennom tidene.

Benjamin tok sølv på 46,17, og slo Brasiliens Alison dos Santos på 46,72 på et halvt sekund innenfor Warhoms tidligere rekord på 46,70.

Etter hans suksess kritiserte Warhol Benjamins tykke sko, som til tross for å ha pigger med karbonplate, utvilsomt forbedrer ytelsen.

“Det jeg sa ble på en eller annen måte misforstått fordi jeg hadde en mening etter løpet, det eksploderte, det var ikke min plan,” sa 25-åringen under et intervju.

“Ærlig talt, jeg vet ikke om den skoen (Nike) er den beste skoen. Skoen min (Puma) kan være bra, men det er det ikke nødvendigvis. Jeg gjorde ikke vitenskap.

“Når noen gjør en god jobb, vil alle stille spørsmål om det er en sko. Det er pålitelighetsproblemet.”

Sidney McLaughlin slo også sin verdensrekord foran andre amerikanske Talila Mohammed for å hjelpe til med en høyhastighetsbane på Olympiastadion i Tokyo. Fastball så raskere tider.

Warhol sa at han elsker idrettsutøvere og ikke ønsker at teknologien skal låne for mye, og at noen som vil slå rekorden hans i fremtiden skal bli bedre enn ham.

“Jeg håper noen forsker for å beskytte globale idrettsutøvere og tilskuere,” sa han.

“De som sitter hjemme

“Jeg føler om spillet på friidrett. Du kan sammenligne ting. Ja, det vil alltid være små forskjeller … Jeg vil presse det fremover i alle teknologier, men ikke i alle spill.”

Følelsesmessig sett

Da han så den fantastiske tiden etter å ha krysset målstreken i Tokyo, så Warhome sjokkert på. Han rev undertøyet og slo brystet i feiring før han senket seg på kne.

“Jeg var litt flau over at jeg ikke kunne rive skjorten helt,” sa han med et smil.

“Men det er mange følelser … noe jeg hadde så lyst til. Og ved OL er det ikke en medalje du kan gå ut og kjempe hvert år.

“Jeg vet at dette er øyeblikket jeg må holde på med begge hender fordi mange ganger under OL får du ikke sjansen til å være i riktig form. Jeg tror det er veldig viktig å vinne.”

Warm, en to ganger verdensmester på 400 meter hekk, sa at han var klar til å prøve nye arrangementer.

“Det første landskapet vil være 400 meter uhindret, og jeg skal gjøre det i Sveits senere denne måneden,” sa han. “Du vet at jeg skal gjøre et par ting til før sesongen er over, men jeg er ikke ferdig.

“Jeg drømmer om å gjøre den en gang store 800, men det kommer til å ta noen år, og det kommer til å ta en annen type trening. Så jeg er ikke klar til å dra dit ennå.”

(Skrevet av Sudipto Ganguly i Mumbai; Christian Ratnetz Editing)