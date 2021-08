Idrettsutøvere går inn i ‘Fastian Bargain’ i fremskritt innen løype og sko

Skoen har en hard såleplate og en luftlomme under ballen, i tillegg til bruk av en ny type skum som er mykere, gir mer energi og er mye lettere, sa Geoff Burns, sportsforsker ved universitetet. Michigan.

“Den blandingen er virkelig reversibel,” sa Burns til CNN fredag.

Den ble først sett i løpesko for noen få år siden, og da kom teknologien inn i fottøyet i banen.

Burns sa at introduksjonen reduserte løpstidene for landeveier betydelig, og selv om effekten på banen er mindre uttalt, fordeler den mellom- og langdistanseløpere med 1% til 2%.

“Det er en stor ting å vite hvor langt skiven beveger seg i et sprintarrangement,” sa han.

Selv om det ikke er noen data om effekten av pigger i korte løp, kritiserte 400 meter mester Warholm -konkurrent Roy Benjamin Nike -skoene som var slitt og reiste bekymring for deres potensielle innvirkning på sporten.

“Han hadde tingene sine mellom skoene og jeg hater det,” sa Warholm og la til at han bruker en Puma -pigg designet med hjelp av racerbilprodusenten Mercedes.

“Hvis du vil gjøre demping, kan du legge en madrass der, men hvis du setter en trampoline der, synes jeg det er tull, jeg tror det vil ta bort troverdighet fra spillet vårt,” sa Warholm.

CNN kontaktet Nike og Den internasjonale olympiske komité og kommenterte at Benjamin, som endte på andreplass etter Warholm på 400 m hekk for menn, roste utøvere mer enn teknologi.

“Folk sier at det er veien … det er sko. Jeg bruker forskjellige sko og løper fort, det er det virkelig ikke,” sa han. “Skoen har litt ytelse, ikke misforstå, det er fint å ha et godt spor.

“Men ingen i historien kommer til å gå ut og gjøre det vi gjør nå. Jeg bryr meg ikke om hvem du er.”

Noen kritikere hevder likevel at teknologiske fremskritt ligner på å ta medisiner som øker ytelsen. “Vi snakker om ytelsesintegritet,” sa sportsforsker Rose Tucker til CNN i 2019 om utviklingen av skoteknologi.

“Disse skoene skaper de samme problemene som doping.”

Andre, som Burns, peker på det faktum at sko ikke bryter noen regler.

“Det er ikke en mekanisk stimulant i den forstand at alle disse skoene er lovlige,” sa han. “De skuffet ikke.”

Men teknologi reiser vanskelige spørsmål når vi sammenligner dagens idrettsutøvere med tidligere prestasjoner.

Tidligere i år sa Usain Bolt, verdensrekordholder på 100 meter herrer, at han ikke ville bekymre seg for å slå rekorden ved hjelp av slik teknologi, fremfor ren fysisk styrke.

“Alle vet hvorfor, og det plager meg ikke,” sa Bolt til CNN i mars. “Som jeg sa, er jeg glad for å være den raskeste mannen i verden, men gullmedaljer er alltid viktige for meg fordi du virkelig beviser deg selv.”

‘Mer kommer’

25-åringen kalte også Norge den “beste ruten”, selv om Warhome-utøvere innrømmet å ha presset hverandre på rask tid.

Overflaten er levert av den italienske produsenten Mondo, hvis hovedformål er å “øke farten til idrettsutøvere og forbedre prestasjonene”.

I følge World Athletes og Monto ble det satt mer enn 280 verdensrekorder på selskapets baner før OL i Tokyo.

Talila Mohammed, som vant sølv i kvinnenes 400 m hekk for USA -laget, var en av de mange utøverne som nevnte hvordan denne banen påvirket prestasjonen hennes.

“Det er en veldig rask bane, og den koker ned. Du kan fortelle hvor raskt banen er ved hvor enkelt du tar skritt mellom hindringer,” sa han. “Det ble sett i alle hindringer. I dag klarte jeg å gjøre 14-trinns skjemaet.”

McLaughlin, vinneren av kvinnenes 400 meter hekk, markerte banen etter å ha slått sin egen rekord.

“Mange snakket om sko, men jeg tror det var et av disse sporene,” sa han. “Det gir deg energi og presser deg, skyver deg fremover.”

Hvis det fungerer på banen som Monto sier, fungerer det etter samme prinsipp som Nike Spikes, sier Burns. “Det gir idrettsutøvere mer motstandskraft i hvert trinn,” sa han.

Noen kan argumentere mot bruk av teknologi for å øke hastigheten på racingtiden, mens andre vil påpeke at lignende endringer har blitt sett i tidligere endringer, for eksempel bytte fra søppelbaner til syntetiske baner, sa Burns.

“Disse punktene har alltid vært i vår spillhistorie, hvor vi tar disse trinnene, og nå et av dem,” sa Burns. “Enten det er rett eller galt, skiller det oss definitivt fra tidligere statistikk.”

Men Burns erkjente at teknologiske fremskritt kan ha alvorlige konsekvenser for idrettsutøvere.

“Hvis du beveger deg fremover, vet du aldri hvor mye ytelsen vil være på grunn av teknologi,” sa Burns. “Når en idrettsutøver slår rekord, har de ikke lenger full rett til å slå den rekorden.”

“Dette er Fastian -kuppet du gjør.”