Idrettsutøvere, politikere og artister gir Bernard Debbie en siste respekt for en følelsesmessig fotoseanse (bilder)

Fra Bernard Hinold til Basil Foley, fra Line Renault til Claude Louche, samlet mange mennesker seg rundt Bernard Debbies familie i Paris onsdag for den første religiøse seremonien til minne om den avdøde.

Bernard Debbies kiste – konsekvent gründer, sanger, olympisk leder Marcel, minister, skuespiller og avissjef – applaus i kirken.

I nærvær av First Lady Brigitte Macron ble det holdt en messe mellom disse veggene nesten en måned etter seremonien for å hylle skuespilleren Jean-Paul Belmonto i det tidligere Benedictine Abbey i Saint-Germain-des-Pres (6. arrondissement). .

OM skjerf i hånden, støttespillere hilser idrettsutøvere som kom for å hylle den tidligere klubbsjefen, som døde av kreft i hjemmet hans i Paris søndag i en alder av 78 år: tidligere spiss Jean-Pierre Bobbin, gullball med OM, fotballtrener Roland Corbis og Basil Foley, AC Milan i Champions League -finalen Han scoret vinnermålet i 1993 mot og ble møtt med applaus.

Mellom 1984 og 1991 la vi merke til Bernard Hinolt, en tidligere syklist med La Vie Clary -teamet som eies av Bernard Debbie.

Regissør Claude Louch, som gjorde Bernard Debbie til “Holmes, Fems, Mod Employee” i 1996, ble ledsaget av skuespiller Pierre RDT, skuespillerinne og sanger Line Renaud, forfatter Andre Bergoff og singer-songwriter Didier Barbellian.

Presentert av Michael Trucker, forfatter Alain Mink, daglig leder for PFM TV Mark-Olivier-fysiolog, annonsør Jacques Sakula, redaktør Jean-Pierre Castaldi eller forretningsmann Sevilla Neil.

De 300 gjestene inkluderer tidligere president Nicolas Sarkozy, tidligere ministre Bernard Kochner, Rashida Dotti, Christophe Gostner og Jean-Louis Porlo, en av avdødes venn og en tidligere advokat.

Flere politifolk omringet torget i kirken der 250 mennesker hadde samlet seg. “Ah, dette er for Nanard,” ropte en forbipasserende.

“Jeg kom for å hilse på utøveren og mannen som brakte mye til fransk fotball,” vitnet 54 år gamle Hughes Modestin. “Jeg er fra Vestindia, og det er viktig for meg at han ga en sjanse i OM til spillere som Joslyn Angloma fra Guadeloupe.”

Jean-Claude, en 68 år gammel pensjonist fra Wal-de-Marne, ble hyllet som “en skikkelse i næringslivet og politikken i Frankrike”. “Han gjorde noen gode ting, andre er dårlige, og vi må huske det hele,” sa kona, Fran க is ois, 77.

Seremonien fant sted den dagen Paris lagmannsrett skulle dømme i den kontroversielle voldgiftssaken i 2008 mellom Bernard Debbie og Credit Leonois. Etter hans død i 2019 bemerket retten at “offentlig handling mot ham” hadde blitt ødelagt på grunn av hans død. Men den vil ta en avgjørelse 24. november om de fem andre synderne, inkludert Orange -sjef Stephen Richard. .

En brannkirke blir opprettet torsdag i Marseille, hvor Bernard Debbie blir begravet fredag.