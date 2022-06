Ifølge Apple kopierte Samsung iPhone ved å plassere en stor skjerm rundt den.

Noen ledere hos Apple har fortsatt en konto å spørre Samsung om. Nylig publisert rapport om Wall Street Magazine Det viser at en av medskaperne av iPhone var veldig opprørt over den sørkoreanske produsenten.

Nytt sammenstøt i historisk kamp mellom Apple og Samsung. 15 år etter lanseringen av iPhone, The Wall Street Magazine Sendte en dokumentar Den ble lansert 29. juni 2007 og gjennomgår utviklingen, markedsføringen og utviklingen av dette ikoniske produktet. I en nesten 20 minutter lang video snakker journalist Jonah Stern med flere Apple-ledere om den nåværende tilstanden til markedet for mobil og dens innvirkning. Der var iPhonen. Vi kan i det minste si at noen Cupertino-eksperter ikke vil kutte sine ord mot sin livslange rival Samsung.

EN «Blek kopi» Fra iPhone

Greg Joswiak, Apples nåværende globale markedsleder og medskaper av iPhone, ble bitter da han ble spurt om Samsungs «nettbrett»-metode med sin første Galaxy S og Note. «De hadde det vondtLederen er enig. De ble irriterte fordi de tok teknologiene våre. De tar innovasjonene vi lager og blekkopier med storskjermen rundt seg.mumler Greg Joswiak.

Utgitt i 2011, den første Galaxy Note ved navn var stor for sin tid med en 5,3-tommers skjerm. Tidligere var det verken iPhone Pro eller Mac som dikterte hvordan smarttelefonen skulle se ut på Apples mobil og det var et rektangel med 3,5-tommers skjerm. Selv Steve Jobs så ikke et stort slagpunktKranglet med denne typen smarttelefoner, «Kan ikke brukes med én hånd» Og «Ingen kjøper slike ting».

En advarsel som ikke hindrer Samsung i å lykkes med å markedsføre sin Galaxy Note-serie med store skjermer for alltid. Galaxy S-serien, iPhones front-end-rival, har blitt mye anklaget for å kopiere og lime inn Apples oppfinnelser, og 2013-giganten iPhone 5 kom med 5-tommers skjerm Galaxy S4. Utgitt på iPhone 5, 2012. , Med en 4-tommers skjerm. Fram til fødselen av iPhone 6 Plus i 2014 var denne mobilen en stor suksess, og til stor tilfredshet for publikum markedsførte Apple endelig de største mobilene.

Minne om en historisk undersøkelse

Det er ingen tvil om at Apple populariserte all-touch-designet med den første iPhone. På den tiden vurderte Google allerede å markedsføre Android-mobiler. Men med et design som er nærmere designet til datidens BlackBerry. Imidlertid er ingen av teknologiene som brukes av iPhone, virkelig revolusjonerende. Hver av innovasjonene i Apple Mobile ble sett andre steder. Selskapets mesterstrek er å samle det hele i én enhet som er enkel å bruke.