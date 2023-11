Ifølge Elon Musk er dette en av de «største truslene» menneskeheten står overfor

«Vårt mål er å skape et rammeverk for bedre forståelse, der minst «én» uavhengig dommer kan se på hva AI-selskaper gjør og slå alarm om at «han har bekymringer,» sa han til journalister. Det internasjonale toppmøtet finner sted på Bletchley Park i Nord-London onsdag og torsdag.

«Mitt håp for dette toppmøtet er at det er en internasjonal konsensus om den første forståelsen av avansert AI,» sa Elon Musk. Tvunget arbeidsledighet og universell inntekt for alle arbeidere oversvømmet av AI: Sjokkerende idé eller nødvendig elektrisk sjokk? Onsdag signerte Kina, USA, EU og rundt to dusin land den første globale felleserklæringen om «trygg» utvikling av AI på toppmøtet i Bletchley Park. Sjefen for det sosiale nettverket Han ba om at de foreslåtte reglene skulle «starte med observasjon av en nøytral tredjepart» og deretter «snakke med de forskjellige aktørene i AI-bransjen.» Vi vil være med i kampen.» Han vurderte videre at AI er en av de «mest betydelige truslene» menneskeheten står overfor. «For første gang er vi i en situasjon der den mest intelligente personen kommer til å være den mest intelligente personen,» sa han. «For meg er det ikke åpenbart at vi kan kontrollere noe slikt (…) Det er en av de eksistensielle risikoene vi står overfor (…), sannsynligvis den mest presserende,» la han til. Toppmøtet i Bletchley Park kom til rett tid.