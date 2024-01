Ifølge Harvard er dette hemmeligheten bak lykke

Av Lauren Choukiasian

Jakten på lykke varer noen ganger livet ut, selv når vi har alt vi trenger for å være lykkelige. Her er hva du bør være oppmerksom på.

Alle har sin egen definisjon av lykke: gå i naturen, reise, lese en god bok, være omgitt av mennesker du elsker… det er forskjellig for alle. Men for å være generelt glad er det faktisk en hemmelighet. For å finne ut av det, gjennomførte Harvard University en 80-årig studie (ikke mindre!) av 238 personer.

Den magiske formelen for lykke ifølge Harvard

Ifølge resultatene av studien er det flere ting som fungerer.

For det første er forhold til våre kjære den første søylen for lykke. Faktisk «skaper kontakt med andre mental og emosjonell stimulering, som automatisk forbedrer humøret, mens isolasjon kan bryte et humør,» forklarer Dr. Waldinger, en av forskerne som er ansvarlige for studien.

Det andre elementet er evnen til å fokusere på det som betyr noe. «Glade mennesker har en tendens til å innse hvor kort livet er, og de fokuserer mer på å være lykkelige nå,» forklarer Dr. Waldinger.

Så vi fokuserer på de gode tingene som skjer med oss ​​i hverdagen. Så ytre faktorer (rikdom, hus etc.) teller ikke, men humør og reaksjon på omstendigheter.

Forskere sier at glade mennesker fokuserer på fremtidige gleder i stedet for tidligere feil.