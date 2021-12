Ifølge Herv Renard er ikke Marokko veldig populært

I et intervju Vår globale, En fransk tekniker som har trent mange afrikanske lag, ga sin analyse av styrkene og svakhetene til de store fotballnasjonene som er med i løpet.

Ifølge ham er befolkningen i Marokko ikke veldig glad i neste CAN, som vil finne sted i Kamerun fra 9. januar 2022.

“Så spiller de alltid hjemme, laget deres er ikke veldig vanskelig, men vi kan argumentere for at de er der. Dette er en ny generasjon, så jeg tror de har et spoilerkort å spille i denne dunken bak de store favorittene,” sa den tidligere landslagstreneren.

Samtidig følte Herv Renard at Algerie var desperat etter å vinne en annen kontinental tittel på rad. “Etter en stor tittel, og heldigvis, kan det forventes noen ganger svært vanskelige tider, men Algerie klarte seg godt etter Africa Cup,” sa han.

Så, ifølge ham, Senegal, er Algerias største utfordring for land som Kamerun, Ghana eller Elfenbenskysten å overbevise seg selv om å ta tittelen. Sistnevnte må fordøye elimineringen fra VM-kvalifiseringsrunden, understreket han.