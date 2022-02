Ifølge Joe Biden er det russiske angrepet på Ukraina «absolutt mulig».

Tirsdag kunngjorde Russland tilbaketrekking av væpnede tropper som for tiden er stasjonert på den ukrainske grensen. I dette tilfellet er det en avgjørelse som ikke kan bekreftes av Joe Biden.







OSS.USAs president Joe Biden sa tirsdag at Russlands angrep på Ukraina var «høyst mulig», men at «vi må gi diplomati enhver mulighet».

Han sa at tilbaketrekningen av russiske tropper fra den ukrainske grensen, som ble nevnt av Moskva tirsdag, ville være “gunstig”, men “vi har ikke sjekket på dette stadiet”, men bekreftet at disse troppene nå er “overvurdert”. 150 000 “, var i en” truende tilstand “.

Mellom den militære tilbaketrekningen og den politiske avstemningen fortsetter Kreml å spille sjakk annerledes med Vesten.



Joe Biden påpekte også at sanksjonene er «klare» dersom Russland angriper Ukraina. Den amerikanske presidenten la til at disse “kraftige” tiltakene ville “spesielt legge press på deres største og viktigste finansinstitusjoner og nøkkelindustrier” og bekreftet på nytt at den kontroversielle gassrørledningen Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland aldri ville komme til å bli realisert. Det vil bli iverksatt tiltak i tilfelle et russisk angrep.

Han sa at han var “klar til å svare” på ethvert “asymmetrisk angrep” mot USA eller dets NATO-allierte, inkludert cyberangrep.