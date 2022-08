Ifølge MIT er verdens beste halvleder her

Du vil også være interessert

Silisium er overalt. På sjetongene våre Datamaskiner. Eller blant oss Fotovoltaiske solcellepaneler. Imidlertid dette materialet halvleder er langt unna. Dette forårsaker problemer med overoppheting. Og ikke la alle «partikler» Lastet. Brems for enkelte bruksområder. Men Forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA) mener nå at de har oppdaget et materiale som omgår disse vanskelighetene. Også kjent som kubisk borarsenid (c-BA). En ideell halvleder Aldri blitt funnet. En flott halvleder også!

Noen — osv Du er herfor han Elektriske kjøretøy — har allerede gått over fra silisium til silisiumkarbid. For selv om dens elektriske mobilitet er lav, er dens Varmeleder Tre ganger mer. MIT-forskernes kubiske borarsenid har en varmeledningsevne som er nesten ti ganger høyere enn for silisium. Og stor bevegelse Elektroner bare «hull» — deres positive alter egoer. «Dette kan være en game changer»Kommentarer Jungwoo Shin, forsker, i en Pressemelding fra MIT.

Og å bryte låsene

Problemet er at kubisk borarsenid er vanskelig å lage. I det minste av tilstrekkelig kvalitet til at forskere kan avsløre alle de mest interessante egenskapene. For dette bør materialet være konsistent. Nåværende metoder kan bare produsere ensartet kubisk borarsenid.

Et annet problem: det er fortsatt viktige egenskaper for å lage det Utpekt Si-substitusjon Ikke testet ennå. For eksempel dens langsiktige stabilitet. «Til nå har vi ikke viet mye oppmerksomhet til denne saken», bemerker Gang Chen, en annen MIT-forsker. Men nå er noen av disse egenskapene avslørt. «Kanskje vi vil gi det mer kreditt, og vi vil være i stand til å utvikle metoder for å klassifisere det bedre og gjøre det bedre.»