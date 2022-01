Ifølge Muriel Robin vil Pierre Palmedu få problemer i livet: «Han setter seg selv i fare, så vi er redde».

Denne tirsdagen 25. januar ble Muriel invitert til «Chess Jordan»-showet av Robin Tele-Loisirz. For denne anledningen vendte komikeren tilbake til forholdet til vennen Pierre Palmedu. Hun innrømmet at han var veldig bekymret fordi han gikk gjennom en vanskelig fase. — Han setter seg selv i fare, så vi er selvfølgelig redde.

De to komikerne møttes på settet til showet «La Glass» i 1988, og siden den gang har de opprettholdt et veldig sterkt bånd. Hvis Muriel Robin hadde vært en pioner på scenen ved å mangedoble prosjekter de siste årene, ville det ikke vært så sjeldent for hans sidekick. “Jeg er elsket den hele tiden! Jeg har elsket den siden 1988. Jeg liker den med oppturer og nedturer. Er redd, ja, mye. Han setter seg selv i fare, så vi er redde. Han gjør det verre enn meg fordi jeg ikke er alene, er jeg ikke alene. Når du har denne livssmerten, kan jeg ikke måle om vekten hans er tyngre enn min, den kan ikke måles, men hvis det er noen ved din side, er det annerledes.

10. januar forklarte Muriel Robin allerede at Pierre Palmett ikke var frisk. “Truble … han sliter i livet … han har det litt verre enn meg. Det gjør meg trist, for han fortjener virkelig lykkelige øyeblikk. Jeg elsker ham, det er alt jeg kan si. Han vet det. “Hun tror på Canal +’s” foruten meg “program.