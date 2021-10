Ifølge Nielsen, den mest sette Netflix Lucifer i USA

Den nye oppdateringen av prøvemåleren har kommet Nielsen, Som publiserer en ukentlig rapport om TV -er og brukere av strømmetjenester Netflix, Amazon Prime Video, Hulu TV et Disney +. Disse dataene er nesten en måned forsinket fordi nettstedene vanligvis ikke viser sitt faktiske tall.

Den siste rapporten er borte Klikk på agnet Over det viser det Tyveri av penger Det er ikke like vellykket som andre land. De følgende tallene gjenspeiler undersøkelsen av de første nettstedene, men her fokuserer vi Netflix. Minuttdata funnet på en TV -skjerm i USA 13. til 19. september uke.

I denne sammenhengen ble denne serien sterkt valgt av abonnentene Netflix Så langt har det vært Lucifer. Showet, med Tom Ellis i hovedrollen, nådde sin sjette og siste sesong som startet 10. september 1.588 millioner minutter sett, Enn de oppnådde da 5B -leveransen kom i slutten av mai.

Klikk på agnet Er på andreplass (732 millioner minutter) Rapportere Tredjeplass (712 millioner minutter). For nå Netflix Tallene deres ble ikke offentliggjort, men fra det som ble vist Nielsen Månedens største hit Lucifer.

Den neste besøkstelleroppdateringen kommer 20. september, så det vil definitivt bli en stor endring hvis vi tar det vi alle så: rekordbrudd Blekksprut -spill Den beste første scenen i streaminghistorien. Vær oppmerksom på at Nielsen spiller inn skjermer i USA Lucifer Det er en sjanse til å være på toppen.

45 sekunder er et nytt medium, ikke nøl med å dele artikkelen vår på sosiale nettverk for å gi oss bestemt oppmuntring. Ku