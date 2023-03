Ifølge noen kilder er de korrigerende tiltakene Microsoft har tatt i EU kun rettet mot sine rivaler innen skystreaming.

Avhjelpende tiltak iverksatt av Microsoft Corp. for å møte EUs antitrust-bekymringer over oppkjøpet av Activision for 69 milliarder dollar er utelukkende fokusert på skyspilltjenester, for ikke å snakke om rivalen Sony, sa folk som er kjent med saken.

Den amerikanske programvaregiganten har forsøkt å berolige kommisjonens bekymringer om at avtalen vil redusere konkurransen mellom konsoller og personlige datamaskiner, PC-operativsystemer og skyspillstrømmetjenester. Fraværet av en løsning fra Sony tyder imidlertid på at kommisjonen ikke lenger er bekymret for konkurransen på konsollmarkedet. Microsoft leverte sitt forslag til EU-kommisjonen forrige uke, men avslørte ikke detaljer. Kildene sa at Microsoft har tilbudt 10-årige lisensavtaler for skyspilltjenester, og nevner Nvidia, den Ukraina-baserte skyspillleverandøren Boosteroid og japanske Ubitus som eksempler. Den europeiske konkurransemyndigheten har gitt konkurrenter og kunder til slutten av denne uken med å gi tilbakemelding før de tar en beslutning om avtalen innen 22. mai, sa de. Microsofts forslag til EU er mer begrenset enn det som ble gitt til Storbritannias konkurransebyrå, som inkluderer lisensavtaler for skyspilltjenester og en 10-årig avtale med likt innhold og kvalitet for Activisions Call of Duty-franchise til kritikere og PlayStation-eier Sony . Det er sannsynlig at kommisjonen godtar slike lisensavtaler og klarerer avtalen, sa andre personer med direkte kjennskap til avtalen til Reuters, men det er ikke sikkert at Storbritannias tilsynsmyndighet vil gå med på de såkalte atferdsmessige rettsmidler.