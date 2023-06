Ifølge Putin mottok Wagner nesten en milliard euro fra den russiske regjeringen i fjor

Den russiske presidenten erkjente at staten hadde «fullfinansiert» Wagner, og insisterte på at Concord-selskapet, Yevgeny Prigojine-gruppen, «tjente 80 milliarder rubler (omtrent 850 millioner euro) på samme tid». «Jeg tror at ingen har stjålet noe eller så å si stjålet litt under disse prosedyrene,» fortsatte han. «Selvfølgelig skal vi (sjekke) alt dette,» forsikret han.

«Det afrikanske kontinentet var en utløser for spenninger mellom Moskva og Wagner»

Før konflikten i Ukraina benektet Kreml alle bånd til Wagner i årevis.

I tillegg til disse økonomiske hensyn, kunngjorde russiske tjenestemenn tirsdag at de forbereder å overføre Wagners «tunge» militærutstyr til det russiske militæret, og at gruppens jagerfly nå har muligheten til å slutte seg til den regulære hæren, og forlate Russland til Hviterussland. eller «vende tilbake til familiene sine».

Etter forrige ukes Wagner-opprør, som utløste Russlands verste krise siden Vladimir Putin kom til makten i slutten av 1999, virker Kreml fast bestemt på å slå ned på gruppen, som har kjempet sammen med den regulære hæren på den ukrainske fronten.