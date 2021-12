Iført maske, portforbud …: Nye tiltak diskutert i Frankrike

President Emmanuel Macron vil holde en videokonferanse med det regjeringsrelaterte helserådet klokken 16.00, en time før det eksepsjonelle kabinettet for å godkjenne lovforslaget som etablerer vaksinepasset.







Fire dager før nyttår kan regjeringen komme med flere kunngjøringer etter disse to hastemøtene. Spørsmålet om nye regler som allerede er vedtatt av mange naboland oppstår når antallet forurensninger eksploderer.

Mer enn 100 000 nye tilfeller ble rapportert på lørdag, en rekord siden utbruddet startet, og forekomsten har oversteget 700 tilfeller per 100 000 mennesker over hele landet.

I opposisjonen krever noen, som LR-presidentkandidat Valérie Pécresse, at skoleårets start, som er planlagt til mandag 3. januar, utsettes. Støttet av rundt femti omsorgspersoner, på et forum i JDD, ble en slik handling “gitt i nærheten av nyttårsfeiringen, og søkte fjernundervisning til den kom tilbake til grensene for generelt definerte helseindikatorer”.

Ifølge Pascal Krabi, en epidemiolog i Europa 1, estimerte mange forskere mandag at det var «virkelig uinteressant å ta grep en gang om dagen eller om kvelden», mens andre ba om et portforbud 31. desember.

Å redusere isolasjonsperioden for kontakttilfeller til en person som for tiden er gunstig for Omigran-varianten fra 7 til 17 dager er en av måtene regjeringen vurderer, hvis de har en fullstendig vaksinasjonsplan.

Tiltaket er ment å unngå å lamme landet, mens en økning i antallet streiker kan «forstyrre et visst antall viktige tjenester», sa Science Council.

Mer enn 2100 flyreiser ble kansellert av flyselskaper over hele verden på mandag, med Omigron-varianten som forstyrret reiser med syke eller isolerte piloter i løpet av ferien.

I Frankrike måtte mange mesterskap i rugby, basketball og volleyball til og med utsettes på grunn av økende rettssaker blant arbeidere.

Plikten til å bære en maske ute kan også styrkes, som pålagt av den suverene regjeringen, for personer som er elleve år og eldre, til å bære masken på offentlige steder, inkludert offentlige steder, for eksempel markeder. Forestillingssaler etc.

Vaksinasjon er tillatt fra 15. januar

Men mer enn noen gang fokuserer administratoren på å vaksinere seg først. Dette er hensikten med å gjøre om helsepasset til et vaksinepass. Lovforslaget, som etter planen trer i kraft i slutten av januar, vil bli fremmet i ministerkomiteen på mandag og vil bli behandlet av komiteen i nasjonalforsamlingen fra onsdag 5. januar, før det flyttes til senatet.

I følge teksten som er omtalt av AFP, er implementeringen planlagt til 15. januar.

I detalj oversettes det til “tilgang til fritidsaktiviteter, restauranter og drikkesteder, utstillinger, seminarer og messer eller regional transport”, spesielt vaksinasjonspasset med tog.

Den eneste presentasjonen av den negative testen er gyldig for «tilgang til helse- og medisinsk-sosiale institusjoner og tjenester».

Ett år etter starten av vaksinasjonskampanjen, den første injeksjonen av vaksinen i Morissette, “nesten 90 % av kvalifiserte personer er fullt vaksinert”, ønsket statsminister Jean Costex velkommen på Twitter på mandag, og ønsket velkommen til “den generelle mobiliseringen. Den menneskelige kjeden” .”

Omtrent 22 millioner franskmenn har allerede fått boosterdosen eller mer enn halvparten av den kvalifiserte 40 millioner befolkningen.

Men med 16 365 personer innlagt på sykehuset eller 506 nye tillegg i løpet av 24 timer, fortsetter trykket på sykehus å øke, mens Omigran-varianten utvilsomt vil bli flertallet i Frankrike denne uken, og det kan allerede være i Ile-de- Frankrike, sa epidemiologen. Dominique Costagliola møter France Inter mandag.

I møte med en nødssituasjon anbefalte Høykommisjonen for helse (HAS) fredag ​​at en boosterdose ble gitt til fortjente mennesker fra tre måneder.

Helsedepartementet varslet på sin side at fristen reduseres til 4 måneder – 5 måneder til siste injeksjon – tidligst 3. januar, som først forventet.