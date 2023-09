IFQP: Går feminismen for langt? «Snart vil menn bli pålagt å bruke sminke»

Denne mandagen, 11. september, mottok Julien Paul i sin suite advokaten Danny Sprudels, gründeren og administrerende direktør i So blonde management Celine Aron, direktøren for teatret «Le Public» Michel Kacenelenbogen og antennedirektøren for LN24 Jean-Marc Gheraille.

Programmet inkluderte antallet kvinner som begynte å vokse hår, Yves Coppieters første intervju som politiker og pavens kontroversielle besøk i Marseille. En aktivistisk gest? Det praktiske? Celine Aaron har snakket ut om det økende antallet kvinner som velger å ikke fjerne håret. Når det gjelder emnet, mener Danny Sprudels, som hevder å være for alle kvinners rettigheter som advokat, at «feminister allerede kjemper den beste kampen» mot å vokse håret. Sistnevnte beklager også mangelen på aksept av skillet fra noen feminister. «Snart vil menn bli beordret til å bruke sminke.» Når det gjelder det første politiske intervjuet med epidemiologen Yves Coppieters, henvendte paneldeltakerne seg uvitende til ham angående historien til hans eget parti (Les Engages, ex cdH). For Michel Kacenelenbogen og Yves Coppieters betyr ikke dette mangel på kunnskap. «Et godt forberedt hode er bedre enn et hode fullt av ingenting! Å kjenne til de historiske dataene som Copiers reagerte dårlig på, ville ikke automatisk ha gjort ham til en god manager», undret direktøren for «Le Public»-teatret, men den tidligere epidemiologen var ikke bedre forberedt under et intervju på RTL-TV. Lørdag utløste pave Frans I sitt besøk i Marseille om immigrasjon kontrovers. Ifølge Danny Sprudels er pavens tale «ikke særlig konsekvent» fordi «det ikke er den minste konstruktive idé i det han sier».