Det er de som samler inn fartsbøter, og så er det andre. Les mer Anne og familien hennes ble blinket fra Hannett… 70 ganger på fire uker: «Vi har €6000 p.-v.!» Andre inkluderer Leopold, 96, som bor i Halle. Historien hans ble publisert i dag av media til Mediahuis-gruppen, fordi han fikk sin første bot for å ha kjørt for fort: «Igjen, jeg kjørte i 32 km/t i stedet for 30», røket han.



videoer Han tok førerkortet under andre verdenskrig og var sjåfør hele livet: «Jeg kjørte busser, store lastebiler…» sier den tidligere «garasjesjefen» i Forges de Clabec. år.

«Men på 80 år har jeg aldri fått en eneste bot for å ha kjørt for fort. En dag fikk jeg en billett for dårlig parkering og jeg føler meg ikke bra…”.

Les mer Frontlykter, telefon, dokumenter…: fem små feller for å unngå en praktisk lisens! Så Leopold respekterer alltid fartsgrensene: «Det er i alles interesse… Jeg ble sjokkert da jeg fikk denne boten på 58 euro fordi jeg kjørte 2 km/t for fort på grunn av radaren som Halle kommune jobber med.».