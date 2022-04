IIconics forlater brytingens verden

Cassie Lee og Jesse McKay har kunngjort i en pressemelding at de vil forlate Impact Wrestling og trekke seg fra ringene 6 måneder etter at de ble med i konføderasjonen for å dedikere seg til andre prosjekter. Før de ble med i Impact Wrestling, kalte de som nå kaller seg The IIinspiration seg IIconics i WWE, der de bodde fra 2015 til 2021. Gjennom hele karrieren har de vært tag-team-mestere i WWE og Impact Wrestling.

«Tidligere IMPACT Wrestling World Knockouts Tag Team-mestere The IIinspiration (Cassie Lee og Jessie McKay) bekreftet i dag at de vil trekke seg fra alle aktiviteter i ringen på ubestemt tid. «IIinspirations har vært en integrert del av IMPACT Knockouts-listen, og det var fantastisk,» sa Scott D’Amor, IMPACTs Executive Vice President. «Cassie og Jesse er utrolig dyktige artister. Jeg ønsker alle i IMPACT en bedre fremtid.» IIinspiration ga ut en felles uttalelse: «Vi vil gjerne takke Scott D’Amore og hele IMPACT-familien for deres utrolige erfaring med å jobbe med teamet og vaktlisten for utrolige påvirkninger. Gå videre og utforsk andre muligheter.»

Bildekreditt: ImpactWrestling