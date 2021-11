IIHF Worlds Game Preview: Canada vs. Norge

Kampnotater: Canada v. Norge (26. mai)



Den innledende runden for det fortsetter



Canadas landslag for menn Ice møter Norge på onsdag for å sette en stopper for nederlagene i starten av turneringen og for å opprettholde håpet om å spille kvartfinale.

Den siste kampen for hvert lag



Canada slo ned Tysklands keeper Matthias Niederberger med 40 skudd, hvorav 19 var preget av gjentatt kraftspill i andre periode, men falt under.



På 3-1. Lagets eneste mål i første periode ble scoret av Nick Paul. For første gang siden 2010 tapte kanadierne sin tredje kamp på rad i verdensmesterskapet.

Mathis Olimb trengte bare 90 sekunder for å bringe nordmennene foran finnene tirsdag, men finnene vant de tre neste målene 5-2. Tobias Lindstrm scoret det andre målet for Norge, og slo Canada med bare ett poeng i gruppe B med en seiersrekke på tre kamper.

Det siste møtet mellom de to lagene



Connor McDavid og Bo Horvat skadet de kanadiske troppene med angrepet, med deres tredje seier.



5-0 i åpningsrunden av 2018-turneringen. McDowell fullførte sin hattrick-rekord i det åttende minuttet av andre periode, og Harvard traff målet to ganger. Curtis McElwyn og Darcy Kuember blokkerte sammen alle ti sidene av nettet sitt for en shutout.

Å overvåke



Vi har allerede stilt spørsmålet, men det står igjen og igjen: Hvem i den kanadiske klanen skal gjøre angrepet? Hvis ikke muligheter så nei; Canadierne overgikk sine tre motstandere 107-65 i straffesparkkonkurransen (ingen av lagene scoret flere skudd i kampen), men de scoret bare to mål. For de som driver med matematikk, representerer dette en ytelsesprosent på 1,9 %. Laget med så mye angrepsevne må treffe målet på et tidspunkt. Når vil hun være der?

selvsjekke



Kampene mellom de to lagene i denne kampen foregikk på en eller annen måte. Canada har slått Norge 21 ganger på 22 kamper siden den første konflikten i 1950.

Kanadierne har vunnet 11 strake kamper siden den gang, for det meste med flere mål. I tillegg til McDavids tidligere nevnte hat-trick, la Sidney Crosby til ett mål og tre målgivende pasninger



Få 7-1 og 2006, Jordan Eberle scoret fire poeng og John Tavares tre



I 12-1-massakren i 2010, scoret Steven Stamkos ett mål og tre målgivende pasninger



7-1 seier i 2013, Og Nathan McKinnon hadde tre medhjelpere



5-0 avslutning i 2017.

Tidenes rekord: 21-1 for Canada Ledende: 143 mål for Norge: 22