Iké Ugbo fortsetter sin nedstigning til et bokstavelig helvete

Iké Ugbo nøt storhetstiden til Cercle Bruges fra 2020 til 2021.



Den kanadiske spissen har spilt for Troyes-klubben siden august i fjor, etter en sesong hvor han plantet bare to små roser på tjueseks kamper i alle konkurranser. Nedrykket til Ligue 2 bestemte den franske siden å sende ham på et lån til FC Cardiff, som bor i fronten av engelsk fotballs elite. London-innfødte vender tilbake til mesterskapet, et mesterskap han har gjort seksten opptredener i. I følge opplysninger fra Overføre, waliserne har ingen utkjøpsopsjon i avtalen om å rekruttere Jonathan Davids lagkamerat til landslaget. Prøv å gjenopplive livet hans som alle andre. Og så, som 24-åring, vil han ha all interesse i å heve listen, for raskt, hvis han ikke ønsker å bli presset inn i glemselen.

Fra Jan Breydelstadion via Limburg til Cardiff

Siden starten av karrieren har Iké Ugbo allerede spilt for åtte forskjellige klubber og det blir ni når han spiller sine første minutter under sine nye farger. En ekte backpacker som ser ut til å ha vært litt borte i det siste.

