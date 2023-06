IKEA har slått til igjen og forestilt seg et møbel som trosser fysikkens lover

Alle som har flyttet minst én gang i livet kan bekrefte dette, å flytte en sofa er et absolutt helvete. Disse møblene er tunge og klumpete og får oss til å svette når det gjelder å flytte dem. I denne sinnstilstanden ønsket IKEA nok en gang å endre kodene.

Etter å ha forestilt seg det ultimate tilbehøret å ta med oss ​​til stranden i år, har det svenske merket annonsert at det jobber med en ny type sofa. Sistnevnte vil faktisk bare veie 10 kg og vil være slank nok til å bæres rundt i en reiseveske! For å installere den trenger du ingen skruer eller spiker. Denne sofaen, kalt «Couch in an Envelope,» ble designet av IKEAs forsknings- og eksperimentelle designlaboratorium. Den er ment å være moderne og futuristisk, tilpasser seg alt interiør og er laget av resirkulerbare materialer.

Konkret vil dette møbelet tilpasse seg alle kundenes ønsker, da det vil være utstyrt med justerbare vinger som gjør det mulig å lage ryggstøtter og armlener på de stedene de velger. Kort sagt, en ny innovativ idé tenkt av den svenske kjeden, som skal være tilgjengelig for salg veldig snart. For øyeblikket er prisen ennå ikke kjent, men gitt konseptet, er det et sikkert kort at denne sofaen vil være svært rimelig.