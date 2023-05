Public Service of Wallonia (SPW) led av en databehandlingsfeil. Det førte til at mange fikk en skatt å betale, noe som ikke er forsvarlig for alle. Dette er ikke en svindel, men en feil som kan ta litt tid å betale seg. Thomas, en innbygger i Libramont som er bekymret for luxemburgernes lommebok, vil advare: Hvis du mottar en €600-regning fra SPW, ikke betal den.