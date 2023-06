Ikke få panikk hvis du støter på denne feilen, iPhone har problemer med SMS

Har du problemer med å sende tekstmeldinger fra iPhone på iOS 17? Ikke bekymre deg mer, vi har identifisert årsaken til problemet.

På WWDC 2023 annonserte Apple lanseringen av iOS 17. Mange brukere skyndte seg å installere den, men de første problemene lot ikke vente på seg. Noen har faktisk allerede problemer med å sende SMS.

En visningsfeil

iOS 17 kommer endelig med en automatisk oppryddingsfunksjon for tekstmeldinger som inneholder aktiveringskoder, men noen brukere har problemer med å sende tekstmeldinger til Android-telefonbrukere. Foreløpig er den eneste løsningen å kontakte din korrespondent på en annen måte. For å være sikker på at sistnevnte har mottatt meldingen din. Det er egentlig ikke optimalt for en gangs skyld.

Foreløpig er det vanskelig å vite hvem som faktisk er berørt av denne feilen. På den redaksjonelle siden møtte vi ikke dette problemet. Imidlertid kan noen av dere møte det. Det er viktig å huske at iOS 17 for øyeblikket er i beta, noe som betyr at den kan ha feil.

Derfor anbefaler vi at du bare installerer den på testenheter og fremfor alt ikke setter den på hoved-iPhone. Selv om denne versjonen er relativt stabil for en betaversjon, kan den føre til økt batteriforbruk.

