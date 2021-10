Ikke fjern beskyttelsesfilmen!

Hvis du har blitt forelsket i Nintendos nye OLED -bryter (testen vår finner du her), kan du legge merke til tilstedeværelsen av en beskyttende film på skjermen, som ikke anbefales å fjerne.

Som rapportert av The Verge -nettstedet, den nye versjonen av Nintendo-konsollen leveres med en “anti-scatter limfilm”. Formålet er todelt: å beskytte mot riper, selvfølgelig, men fremfor alt for å forhindre at glasset brytes i flere biter og knuses.

Fordi i motsetning til den første bryteren av navnet, eller Switch Lite, OLED -versjonen har ikke en plastskjerm. Faktisk har Nintendo valgt en glassskjerm, derav denne ekstra beskyttelsen.. Vi personlig merket ikke tilstedeværelsen av denne filmen, så det falt ikke inn for oss å fjerne den. Men det forhindrer ikke Nintendo fra å ta initiativet i håndboken til konsollen og huske at denne beskyttelsen ikke bør fjernes.