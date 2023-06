Ikke flere grønne skjermer på kino: Virtuelle 3D-verdener kommer til filmsett

Illusjonen er perfekt. Bildet av romskipets hytte, dens naglede metallstruktur og koøyene som avslører en konstellasjon av stjerner, flyter bokstavelig talt bak de to skuespillerne kledd i astronautdressene sine. Bak kameraet, med blikket festet på kontrollskjermen, spiller Jérôme Bernard sin tredje film på vegne av European Space Agency (ESA), og gir veibeskrivelse til duoen av skuespillere, men også og fremfor alt til de mange teknikerne som de opptre denne torsdag ettermiddag i Lendit L 3-studioet i Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Velkommen til et filmsett uten like, hvor fullstendig virtuelle sett vises på skjermen, mer ekte enn livet.

En ekte digital ballett

Teknologien som brukes fortsetter å være privilegiet til en håndfull bildefagfolk. Kalt «Studio XR» (XR betyr «utvidet virkelighet» på engelsk), «er det bare tilgjengelig for øyeblikket på tre filmsteder i verden, i USA, i Japan og her, i Saint-Denis,» skryter han. Bruno Corsini, teknisk direktør i Plateau Virtuel, det audiovisuelle produksjonsselskapet som driver systemet i Frankrike.

«Settene er først designet på datamaskinen ved å bruke Unreal Engine, en 3D-grafikkskapingsmotor som brukes til videospill som Fortnite. De projiseres på en gigantisk skjerm med ultrahøy oppløsning spesielt produsert av Sony, hvis lysdioder er plassert bare 1,54 mm fra hverandre. Et kamera filmer scenen i 3D, med bakgrunnsskjermen og skuespillerne fordypes i dette tredimensjonale universet. Trikset, for at alt dette skal fungere, er en fast tracker på kameraet som har rundt tjue sensorer fordelt over hele studioet, som lar dekorasjonen utvikle seg etter bevegelsene. »

Denne høytflygende digitale balletten, som ikke tåler noen tilnærming, tilbyr tilskuernes øyne et spektakulært resultat av realisme. Som om våre to skuespillere var ved kontrollene til en rakett, så på Månen, planeten Mars eller i en internasjonal romstasjon. Uten kunstig pappdekor eller den minste skavank er hun nådeløs på storskjerm. READ Geotermisk energi kan være billigere å få tak i takket være ny boreteknologi Imperial nyheter

Denne nøyaktigheten av detaljer er også en av grunnene til at «studio XR»-teknologien ble valgt for spesialeffektene til Star Wars: The Mandalorian-serien. «Revolusjonen er også å kunne filme i utrolige verdener og forandre dem på et øyeblikk,» forklarer Jérôme Bernard, direktør og grunnlegger av Duck Factory, det første franske produksjonsselskapet som brukte det. Det er en 3D uten grenser, som du til og med kan legge til naturlige scener som skuespillerne kan stole på. »

De få aktørene som har fått eksperimentere med systemet er fulle av lovord. «Vi kan visuelt ha en ambient setting, som om vi var der,» sier Clara Cantos, en skuespillerinne som spiller en av de to karakterene i filmen bestilt av ESA. Vi kan for eksempel se avgangen til en romferge som om den faktisk lettet foran øynene våre. Det er virtuelt, men samtidig en realitet som prestasjonene våre kan stole på. »