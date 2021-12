“Ikke gjør som meg, bli vaksinert”: Vitnesbyrdet til denne italienske antivoxen, mest berørt av Covit-19, sprer seg på Internett.

Konspirasjonsteorier, kritikk fra det vitenskapelige miljøet eller til og med anti-skattekommentarer florerer på Marco Marseins Facebook-profil fra starten av helsekrisen. Men det var før han fikk Covit-19. I dag gir italieneren en helt annen tekst, som ligner veldig på sann omvendelse.

I videoen, filmet fra sykehussengen hans, sier mannen at han er veldig lei seg for at han ikke ble vaksinert. “Bli vaksinert, vær så snill, dette er ikke en spøk, ikke vær som meg […] Ikke la sykdom drepe deg, Til italienerne, bedende i smerte.

“JVar feil. Jeg har ikke vaksinen og mange av de som er med meg har ikke den. Dette er et helvete, du dør, denne sykdommen ødelegger lungene dine […] Jeg har veldig lite styrke“, Han la til flere detaljer. Legg til flere:”Jeg hadde ikke forventet å komme hit“.

Siden den gang har Marco Marseins vitnesbyrd vært mye sirkulert på sosiale medier og har til og med skapt spenning. Noen roper mot antivox-plattformen og anklager italienerne for å være bare skuespillere.

Men på spørsmål fra lokale medier bekreftet professor Franco Cosimo, en lungelege og leder for intensivavdelingen ved Piacenza sykehus, tilstedeværelsen av Marco Marquez i enheten hans og satte en stopper for ryktene.