«Ikke glem ordene»: Her er den store (belgiske?) vinneren av 2023 Masters

Etter en lang kveld med sanger vant maestro Marcoux konkurransen uten tvil. Mellom Aya Nakamuras Baby, Juliette Armanets La Flame og Dino Rossis Petit Papa Noel, ga ikke Marcaux sine medfinalister en sjanse. Etter at Kevin og belgieren Christopher (som er vertskap for The Morning Show med Audrey og Kayden Bartos) ble eliminert på TBIQ, møtte Marcaux mot Jeremy i finalen i finalen. Som et resultat? Han scoret totalt 320 mot 190.

Senere, takk for hans tolkning av sangen På slutten av drømmene mine Signert av Jean-Jacques Goldman, tjente Margaux ytterligere €20 000 pluss en premiepott på totalt €101,000. Hun utnytter muligheten til å være raus mot Louise, hennes spillepartner, og hjelpe henne å bli best i Naguins program. Margaux avslørte også ønsket om å donere 20 000 euro til en veldedig organisasjon. «Jeg kommer til å donere det til en veldedig organisasjon som står mitt hjerte nær. Dette er ELA, som kjemper mot Charcots sykdom”, presiserte han under denne finalen. En fin gest for noen som planlegger å rømme til Thailand før de tar del i det berømte France Televisions-spillet igjen. Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

