Ikke glem teksten: En kandidat på Nagui-scenen nekter å synge ordet “jomfru”.

Denne torsdagen 13. januar ble den nye maestroen Ainath Leslie konfrontert med Remember the lyrics. Denne unge kvinnen med interesse for dyr ble spesielt lagt merke til av Nagui, som fikk kameratene og tilskuerne til å le. I nummer: Sang Djevelens salsa, Etterfulgt av hans mest dristige tale gjort berømt av Colossae. Hvis Leslie virket avslappet til å begynne med under opptredenen hennes, plaget ett ord henne spesielt.

“Lårhår, ok”

Til alles overraskelse nektet Leslie å synge ordet «jomfru» i talen. Detaljer ukjent for verten Nagu. “Du sa ikke ordet “jomfru” med vilje “,” spør seg selv. “«Nei, jeg er ikke på TV for å synge slike ord,» sa du til deg selv. “? Kandidat bekrefter:”Det er greit å ha hår på lårene“, kunngjør ved å ta noen dristige linjer fra sangen”Men jomfruer…“Nok til å gjøre publikum og Nagy morsomme.”Håret på lårene er fint, men ikke jomfruelig, det passerer ikke … Leslie som en hetetokt“, Så kommenterte programlederen, ikke bare det, Leslie klarte til slutt ikke å følge sangen, det”Sexspøkelset bor i meg”Så Leslie gikk dessverre tomhendt ut og bøyde seg for rivalen.