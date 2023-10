Ikke glem teksten: I en rørende gjenforening gjenforenes Kevin med en jente.

Fredag ​​6. oktober 2023 møtte Kevin Jeremy under semifinalen i Masters of Don’t Forget Lyrics. Under showet fortalte han om et spesielt minneverdig møte.

Etter en måned med konkurranse, identifikasjon Fire Masters semifinalister Don't Forget Lyrics ble utgitt torsdag 5. oktober. De er Margaux, Kristofer, Kevin og Jérémy. Etter dette varselet, Så Kevin konfronterer Jeremy For første etappe. Til slutt vant «optimalen» med 161 poeng.bare123 poeng til Kevin, men kampen er ikke over for unggutten da returkampen fortsatt venter Endre rangering. Til tross for dette første tilbakeslaget, nølte ikke Kevin med å le og dele noen anekdoter. Faktisk, under showet, valgte Jeremy forklaringen Sang min hund Av Frank Alamo. «Jeg har en liten merknad om det. Det er fordi da jeg var liten, hadde jeg en barnevakt som sang det for meg«Kevin begynte senere. Kevin finner barnevakten sin takket være Don't Forget Lyrics Før Jeremy gjorde sin gjennombruddshit i 1963, fortsatte Kevin å fortelle historien sin. En rørende tro på barnevakten hans. «Vi mistet hverandre av syne. Faktisk, da han så meg på programmet, skrev han til produsenten: «Han ser akkurat ut som den lille jeg hadde». Det var derfor jeg klarte å gjenopprette kontakten hans» påpekte han. Stilt overfor denne avsløringen kunne ikke Nguyen la være å spørre om dette virkelig var barnevakten hans. «Ja det er hun«Så bekreftet verten maestroen før han la til:»Bra veldig bra«. A Fantastisk historie Det smeltet hele brettet. Publikum kan finne tekstene til Don't Forget For Kevins returkamp Samt Masters-finalen, Frankrike 2 lørdag 7. oktober fra kl. 21.10.