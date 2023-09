Ikke hell for Red Flames: De innrømmet uavgjort i de siste sekundene i Skottland (1-1)

Med dette punktet står imidlertid Red Flames i spissen for gruppen foran Nederland, som falt for England på kvelden (2-1).

De to lagene var jevnbyrdige på halvtimen, selv om de skotske kvinnene dominerte kampen.Sari Keys hadde en god sjanse foran mål da belgierne krevde volley i boksen. Tittel (33.). Like før pause gjorde Nicky Evrad en avgjørende redning for å holde Flames (37.) ren på resultattavla.

I andre omgang falt åpningsresultatet i Belgias favør. Etter en corner ble returnert av det skotske forsvaret, snudde Tessa Woollard ballen i hjørnet med en gang og fant hodet til Cassandra Misibo (52.), hennes første mål for Flammer.

I de siste tjue minuttene ga Marie DeTruyer seg selv en stor sjanse med et skudd på motstanderens mål, men ballen hennes gikk like utenfor venstre stolpe (72.). OHL-spilleren hadde en ny sjanse mot mål, denne gangen en assist, men pasningen hennes var for svak til å bryte gjennom forsvaret (77.).

Da sluttsignalet nærmet seg, satte Amy Gallachers heading det belgiske forsvaret under mer press, men mer frykt enn skade (88.). Flames ble truffet i siste sekund av Sophie Howards heading, som trosset Nicky Evratt (90. + 4).