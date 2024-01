Ikke mange spillere fra Anderlecht treningsleir, men gode nyheter

Mellom to opphold i solen, regn. Anderlechts ferie er over. Mange har dratt til utlandet for bedre vær. De må ta en ny avstikker til Belgia før de drar ut igjen under den tunisiske solen for en god uke med trening fra fredag. Spillerne er ventet til Nebarpet denne torsdagen for trening, men ikke alle vil følge med laget på trening.

Anderlecht møter den libyske klubben Al Ahly i en vennskapskamp. The Mavs skal bo på Hotel La Sigelle i Tabarka frem til 14. januar. To dager før avreise skal de møte den libyske klubben Al Ahly SC. Afrikanere med og uten melk Amato Diawara og Majeed Ashimeru har allerede blitt med på landslaget. Tiwara er i Abu Dhabi med Guinea-laget, mens Ashimeru er hjemme i Ghana, hvor han trener i Kumasi. Begge spillerne deltar i Africa Cup of Nations. Den finner sted i Elfenbenskysten fra 13. januar. Moussa N'Diaye har ikke blitt tilbakekalt med Senegal. Han har ikke vært med i troppen siden verdensmesterskapet i 2022 (spiller ikke). Saken til Francis Amusu er annerledes. Han kommer heller ikke til å trene, men av en annen grunn: han er ikke i form til å spille. Hans private sår grodde ikke som forventet. Han ble lagt til hvile. «Han vil være borte i lang tid.», kunngjorde Anderlecht-trener. Det var ingen vits i å ta ham med til Tunisia. Justin Lonvik går ikke lenger inn i trenerens planer. Han vil ikke være med i gruppen. Anderlecht leter for tiden etter en løsning for å avslutte låneavtalen. Vertonghen vil være der, Sardella er usikker Jan Vertonghen er ute skadet i noen uker til. Hans forstuede ankel tvang ham til å gå glipp av de to siste kampene i kalenderåret. Kapteinen blir imidlertid med på turen. Fasilitetene som er tilgjengelige for spillere i Tunisia er tilstrekkelige til å forberede seg på at han skal komme tilbake til konkurransen. Vertonghen er nøkkelen i gruppen. Selv utenfor banen er hans tilstedeværelse en merverdi for Brian Rymer. READ Ronny Deila snakker for første gang siden han forlot Standard: «Jeg tar sjansene når de kommer» Fem grunner til Sardellas eksplosjon denne sesongen: Reimer, Murillo, Tedesco og… en trener for å lære å overvinne Guillen Sardella, Kasper Tolberg og Thomas Delaney ble skadet mot Cercle 27. desember. Det er ingen grunn til å forvente at de to danskene ikke er det. Sardellas sak er mer komplisert. Han selvskadet hamstringen og kan trenge lengre tid enn forventet for å komme tilbake. Medisinsk personell vil vurdere saken hans denne torsdagen og vurdere de beste alternativene som er tilgjengelige for ham. Vridninger kan tilgis Og hva med avtroppende spillere? Vi tenker hovedsakelig på Alexis Phillips, som vi uttrykte interesse for blant annet hans tidligere klubb Reims. Franskmannen forlater Anderlecht i vinter. Det er en mulighet for at ansatte vil finne en vei ut snart (sannsynligvis i Ligue 1) og la ham bli i Belgia for å forhandle om lånet sitt. Alexis Phillips vil forlate RSCA denne vinteren Det samme spørsmålet melder seg for en spiller som Christian Arnstadt. Nordmannen spiller med en fremtid fremfor en A-senter og kan gå i vinter. Men hvis det ikke blir noen akselerasjon i overgangsvinduet, bør han være med i troppen til praksisplassen i Tunisia.