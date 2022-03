Ikke mer å «dele» abonnementet ditt? Netflix vil teste en måte å belaste deg for å dele tilgangspassord

Den amerikanske strømmegiganten Netflix kunngjorde onsdag at de vil kjøre forsøk i Chile, Costa Rica og Peru for å belaste kunder for å dele passordene sine utenfor hjemmene sine.

Abonnenter må betale et beløp i tillegg til sitt månedlige abonnement (omtrent $3 i Chile, $2,99 i Costa Rica og omtrent $2,12 i Peru) for å kunne legge til opptil to ekstra kontoer til profilen deres.

«Vi har alltid gjort det enkelt for folk som bor sammen å dele Netflix-kontoene sine med funksjoner som separate profiler og samtidig strømming av standard- og premium-abonnementene våre.Chengyi Long, direktør for produktinnovasjon hos Netflix, sa i en pressemelding.

«Selv om disse funksjonene er veldig vanlige, har de også skapt litt forvirring om når og hvordan du deler Netflix.«Hun la til.»Som et resultat deles kontoer mellom ulike familier, noe som påvirker vår evne til å investere i kvalitetsserier og filmer for medlemmene våre.. «

Ett abonnement per profil

I tillegg til å dele betalte passord, vil California-gruppen tilby en tjeneste i de tre testlandene for å overføre en profil til en ny konto for å oppmuntre mottakere som deler passord til å opprette sitt eget abonnement.

I fjor testet Netflix en måte å begrense passorddeling ved å sende en advarsel til enkelte kunder for å bekrefte at brukeren bor på samme sted som kontoeieren.

Etter en lang overbærenhet med dette emnet, ser det ut til at Netflix er klar til å stramme skruen når veksten tar slutt.

Konkurransen fra Disney +

Det amerikanske selskapet fikk bare 8,2 millioner betalte kontoer fra september til desember i fjor, og endte året på 221 millioner kontoer og møtte økt konkurranse fra Disney+.

Netflix hevet prisen på abonnementene sine i USA og Canada i januar, og gjorde det samme i mars i Storbritannia og Irland.

Prisene som tilbys av Netflix er generelt høyere enn konkurrentene, men i motsetning til de fleste av dem, viser plattformen ingen annonser.