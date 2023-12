Ikke overskrid maksimal dusjtid for å spare penger

Av Lauren Sokiasian

Når vi dusjer, er vi nå forsiktige med å bli der inne for lenge slik at strømregningen ikke går opp.

På grunn av inflasjon tilpasser vi nå vanene våre slik at vi ikke ender opp med ubetalbare beløp på varme-, vann- eller strømregningen. Dette inkluderer også tid på badet. Det er mer enn bare et øyeblikk av renslighet, det er også et øyeblikk av avslapning for mange. Hvordan nyter du det uten å bruke mye?

Tiden du ikke bør overskride mens du dusjer for å spare penger

I følge en studie fra 2018 av Grohe-merket, bruker belgierne i gjennomsnitt 10 minutter på badet. Du bør imidlertid bare passere 5 ganger om dagen. Dette vil spare €75 per person per år for vann oppvarmet med gass og €146 per person for vann oppvarmet med en elektrisk kjele. som er ingenting!

Faktisk krever en 4 til 5 minutters dusj mindre energi for å varme opp vannet. Men det bidrar også til å redusere vannforbruket ditt. Alt i alt gir dette noen fine besparelser som selvsagt er velkomne.