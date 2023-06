«Ikke rart at Meg ikke kom»: Dianas bror brøler av dårlig spøk om prins Harrys eks

Charles Spencer forsvarer nevøen sin. Prins Harry er i krig med engelske aviser. Han nevnte det mange ganger, spesielt i memoarene. Denne gangen tar hertugen av Sussex på seg skylden Daglig post Ulovlig avlytting. Han argumenterte sin sak privat under rettssaken i London, den første for et medlem av den britiske kongefamilien.

Ved roret fremhevet sønnen til Charles III misbruket han ble utsatt for, og ifølge ham var det perfekt for forholdet hans til Chelsy Davy. «Denne typen artikler fikk meg til å føle at forholdet mitt til Chelsea var dømt. Til syvende og sist førte disse faktorene meg til å konkludere med at hun ikke hadde noe kongelig liv, noe som gjorde meg trist på den tiden.«, innrømmer hun i retten. Hennes affære med forretningsmannen varte i syv år og tok slutt i 2010. Hun var den første kjæresten som offisielt ble sett i armene til prinsen.