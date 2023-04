Ikke tøm vaskemaskinen din så snart den er ferdig: Vær forsiktig, her er hvor lenge de våte klærne dine blir liggende der.

Av Jessica Dye

Gir du noen gang opp din? Vasking i vaskemaskin En liten stund etter at syklusen er over? Hvis dette er ditt tilfelle, bør du være ekstra forsiktig og passe på å ikke la dem stå for lenge… Her er fristen for ikke å overskrides.

Vaskemaskin er et apparat vi bruker hver dag. Men vi gjør fortsatt feil på grunn av mangel på tid eller av årsaker vi ikke vet… Hvis du for eksempel har en vane med å vaske i maskinen i lang tid etter at vaskesyklusen er over, er det faktisk en veldig dårlig vane.

Her er grunnen til at du bør hente tøyet med en gang

Faktisk, i tillegg til å skade klærne eller klesvasken, risikerer du å skade vaskemaskinen. Ja, å legge våte klær i trommelen på maskinen kan forårsake skade. Fuktigheten vil gjøre jobben sin og du vil raskt se mugg vises på fibrene i klærne.

Da vil det være skade på klærne dine og enkelte elektriske deler av enheten. I tillegg kan det føre til problemer med dårlig lukt, skitt og bakterier i vaskemaskinen.

Derfor, for å unngå problemer, anbefales det å ta tøyet raskt ut av vaskemaskinen og legge det i tørketrommelen eller henge det. Men ikke få panikk: bakterier og sopp utvikles der først etter fem til seks timer. Derfor kan du la våtvaskemaskinen stå så mye som mulig i løpet av denne tiden.

Det er fortsatt å foretrekke å gjøre det raskt for å unngå ubehagelige overraskelser og lukt. I tillegg, hvis du lar vaskemaskinen stå i maskinen, er det viktig å la døren stå åpen for å unngå fuktskader så mye som mulig.