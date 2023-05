Ikoniske JBL Boombox 3- og JBL Charge 5-høyttalere har nå Wi-Fi

Dette lar deg fortsette å bruke telefonen mens du strømmer musikk til høyttalerne ved hjelp av Wi-Fi. Musikken stopper ikke lenger når du forlater rommet eller går bort fra enheten din, ettersom Wi-Fi gir bedre rekkevidde, slik at du kan ta tak i høyttaleren. hvor som helst i huset. Du kan imidlertid også bytte til Bluetooth-modus når du er ute og reiser for total fleksibilitet.

To av JBLs signatur bærbare høyttalere får en makeover og har nå Wi-Fi-teknologi JBL Boombox 3 og JBL Charge 5 Wi-Fi integrerer ikke lenger bare JBL Signature Sound over Bluetooth, de tar det til neste nivå takket være lyd av høy kvalitet strøm og nye Wi-Fi-funksjoner.

Med opptil 20 timers batterilevetid for Charge 5 Wi-Fi og 24 timer for Boombox 3 Wi-Fi, er autonomien fortsatt der. Boombox 3 Wi-Fi er også den første bærbare JBL-høyttaleren som har Dolby Atmos-teknologi for en mer oppslukende og romlig lydopplevelse.