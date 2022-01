La vague de froid qui touche toute la côte est Etats-Unis a parfois des consquences surprenantes … Ici en Floride, cest un phonomène particulier qui se produit: une plui diguanes. Animasjonen, som er kilden til arboretet, de mest holdbare malene ved 4 ° C, og økonomisk for tomber. Surprenant!

Den stekte froid qui berører denne Etats-Unis n’pargne personen, mime pas les iguanes. I Floride, “pluies” bispedømmer som en phonomine colant lorsque fristelser ved 4 ° C. Alle blendende produksjoner i 2010 til mai 2020. Stacey Cohen, erfarne reptiler og zoolog Palm Beach zoo mikaniserer eksplisitt det himmelske partisippet: “Leors korps minnes sine srrêter lorsquils per sekund leans-funksjoner. Et donc ils dorment dans arbres sur las branches, men parce quil fait si froid, ils perdent cetto capacit é s’accrocher. Det faktum må tas i betraktning.”





I Cet Etat har du de raskest mulige ces-krypdyrene. Crian skjenker Brian Shields, mitorolog amricain, alertait sur phonomène ce dimanche: “Mulige renner diguanes ce weekend, en particulier dimanche”, på kryptovaluta sønn compte Twitter. «Ils ralentissent (leur-organisasjon) eller deviennent immobiles quand fait moins ved 4 ° C. Ils peuvent tomber des arbres, men ils ne sont pas morts “, rassure-t-il.



Send melding til dalerte utsending for tjenestemitorologi i Miami. “Pluie diguanes ce matin. Ils ralentissent (leur organisasjon) eller deviennent immobiles quand fait moins ved 4 ° C. Reuters

Kom lxplique Stacey Cohen, iguanes ne supportive past tempratures nagatives puisquils sont originals d’Amrique du Sud, à linverse des autres reptiles natifs des Etats-Unis. Cest donc dette qui eksplisitt i la reaksjonsorganisasjonen derfor que tempratures chutent.

Dette er bare noen av sharewaren du kan bruke for å forbedre livet ditt. Nei, ikke i det hele tatt, jeg skal bare immobilisere Froid-telefonen din.