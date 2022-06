«Ildkuler faller som regn»: En massiv eksplosjon i Bangladesh dreper minst 49, skader hundrevis (Bilder)

Et forferdelig drama fant sted i Bangladesh, der et lager tok fyr etter en svært voldsom eksplosjon.

En massiv kjemisk eksplosjon ved et containerlager i Chidakunda, Bangladesh, har drept minst 49 mennesker og skadet mer enn 300, sa tjenestemenn søndag.

Frykt for at balansen skal bli dårligere, tilstanden til noen av de skadde er bekymringsfull. Frivillige redningsmenn, noen ganger bare iført flip-flops, hentet lik fra den brente, ruskfylte brønnen, og noen sa at de ble liggende inne.

Brannen brøt ut klokken 21:30 (3:30 GMT) lørdag kveld ved et privat lager med 4000 containere i Sitakunda, 40 km fra hovedhavnen Chittagong i sørøst.

Hundrevis av brannmenn rykket ut til stedet for å slukke den, men en time etter at katastrofen brøt ut, sa brannvesenet at containere med flere kjemikalier eksploderte.

«Mer enn 300 ble skadetDet sier Elias Chaudhry, regionens sjef for helse, til AFP.

Han sa at mange mennesker, inkludert journalister som dekket brannen live, fortsatt var savnet. «Dødstallet vil stige ettersom redningsaksjoner ennå ikke er fullført«, advarte han.

«Det er fortsatt lik i områdene som er rammet av brannen. Jeg så åtte eller ti lik«, fortalte redningsmannen til media.

Minst syv brannmenn ble drept og fire var savnet, sa brannvesenets tjenestemann Riazul Kareem.

Øyenvitner sa at den gigantiske eksplosjonen rystet bygninger flere kilometer unna.

«En sylinder landet i det lille bassenget vårt omtrent en halv mil fra der brannen brøt utSa Mohammed Ali, en 60 år gammel kjøpmann.

Baller av ild

«Eksplosjonen sendte ildkuler mot himmelen. Ildkuler faller som regn. Vi var så redde at vi stakk av umiddelbart«, Han la til.

«Eksplosjonen ble kastet rundt ti meter unna der jeg var. Armene og bena mine brantDofel Ahmed, lastebilsjåføren som var på lageret, sa.

Forekomsten inneholder hydrogenperoksid, et kjemikalie som har mange industrielle bruksområder, fortalte brannsjef brigadegeneral Maine Wood til journalister.

«Brannen kunne ikke bringes under kontroll på grunn av tilstedeværelsen av dette kjemikaliet«, Han la til.



Sliten brannmann trekker seg fra brannslokkingen

Hæren kunngjorde at den ville sende 250 soldater for å hjelpe til med hjelpearbeid, inkludert stabling av sandsekker for å forhindre at kjemikalier blandes inn i havet.

Dets direktør, Mujibur Rahman, sa at depotet sysselsatte rundt 600 mennesker og at de ikke visste opprinnelsen til brannen.

Chittagong District administrerende direktør Mominur Rahman kunngjorde lanseringen av etterforskningen.

Han sa at lageret også inneholdt klær verdt millioner av dollar som skulle eksporteres til vestlige land.

Omtrent 90 % av Bangladeshs 100 milliarder dollar i årlig handel går gjennom Chittagong.

Takket være den globale økonomiske utvinningen fra epidemien, har denne store havnen opplevd en gjenoppliving av driften siden slutten av fjoråret.

Hyppige branner oppstår i Bangladesh hvor sikkerhetsstandarder er dårlig respektert.

I juli 2021 omkom 54 mennesker i en brann i et gigantisk matvareanlegg utenfor hovedstaden Dhaka.

I februar 2020 ble 70 mennesker drept i en annen brann som ødela flere leilighetsbygg i Dhaka.