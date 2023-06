«I’ll never forget you»: Elton John tar farvel med det engelske folket med en legendarisk siste konsert

Kledd i gullkjole og briller med røde linser gikk den 76 år gamle stjernen på scenen til jubel fra publikum før «Pinball Wizard» begynte. En sang fremført av Elton John i filmen «Tommy» (1975), en rockeoperatilpasning av The Who.

Før han starter fortsetter han i «The Pitch is Back»: «Det er en veldig spesiell og emosjonell kveld for meg, det kan være mitt siste show i England, Storbritannia, så jeg spiller bra.» For å akseptere utfordringen fortsetter Elton John hovedtitlene, fra sangen «Your Song» til det glitrende publikummet «Candle in the Wind», en munter «Crocodile Rock» eller den seriøse «I’m still standing».

Elton John dedikerte «Don’t Let the Sun Go Down on Me» til sin «venn» og «inspirasjon» George Michael, som døde 1. juledag 2016, og fylte 60 år søndag.

For ikke å gå glipp av under denne to timer lange konserten fikk Elton John selskap på scenen av fire gjester. Først ut var Jacob Lusk fra gospelkoret i London og soul-pop-gruppen Gabriels, iført en umulig rosa frakk. Sammen med Stephen Sanchez tok Elton John en av titlene som den yngste amerikanske artisten på 20 år.