«I’ll Talk About It»: Brad Pitt kan spille hovedrollen i serien … «Josephine, Guardian Angel»

Nei, du drømmer ikke, dette er et prosjekt som faktisk kan se dagens lys. Likevel er sjansen liten for at det skjer. Den sene 90-tallsserien har nå blitt en kulthit. «Josephine, Guardian Angel» fremhever eventyrene til Josephine (Mimi Methi), en skytsengel som hjelper mennesker som står overfor problemer.

En amerikansk skuespiller kan snart spille hovedrollen i serien, ettersom noen episoder har kjendisgjester. hennes navn Brad Pitt. Faktisk avslørte den amerikanske skuespilleren oppfølgeren under den siste filmfestivalen i Cannes.

Magasinet Télé-Loisirs formidlet raskt nyhetene til Mimi Mathieu, og hun var begeistret. «Å feil! Vil Brad Pitt se Josephine Ange Guardian? Samtidig, siden det er repriser hele tiden, ser jeg for meg at han møtte en av dem i Miraval-hagen sin! Hvis det er sant, elsker jeg ideen«, hun sa.