«I’m Hungry» og «Mommy’s Dead»: Første video av barns overlevende i den colombianske jungelen

Invitert til RTVC (offentlig fjernsyn) beskrev en gruppe innfødte som så barna i skogen det ekstraordinære øyeblikket.

Magisk skilpadde

«Eldste datter Leslie løp mot meg og holdt gutten i hånden. Jeg tok henne i armene mine og hun sa til meg: + Jeg er sulten +”, sa Nicolás Ordonez Gómez, en av teammedlemmene.

«Jeg spurte hvor gutten var. Han lå ved siden av. Etter den første klemmen og matingen av ham reiste han seg og fortalte meg, godt klar over hva han sa: + Moren min er død +”.

«Vi er venner, vi fulgte umiddelbart de milde ordene om at vi kom fra familien, fra faren, fra onkelen. At vi var familie! Han svarte: + Farina og chorizo ​​​​for meg + «(brød og pølse, redaktørens note)», detaljert Mr. Ordonez Gomez.

«For en halvtime siden fant vi en skilpadde på veien», sa et annet medlem av gruppen. «I troen til våre eldste, hvis du ser en skilpadde, kan du gjøre et ønske, og det ønsket vil gå i oppfyllelse. Jeg sa til ham + finn barna +, selv om vi vil spise det. Så snart vi så barna, ristet vi det av oss og tenkte bare på de små.

Historien i denne samlingen av førstehjelpsutstyr er spesielt rørende, med barnefrelser iført kobberfarget skinn, hatter, fargede skjerf og pinner (de klassiske egenskapene til innfødte vakter).

Sjefen for leteoperasjonene, general Pedro Sánchez, var i uniform og hadde en burgunder beret på hodet. «De er helter,» kommenterte han, til oppmerksomheten til de femten eller så innfødte tilstedeværende.

– Vi var litt desperate fordi vi hadde lett etter dem lenge, sier Henry Guerrero, en annen redningsmann fra samme gruppe, til AFP. «En stor glede» falt på dem.

«Det er beundringsverdig at alle vet». Den eldste «husket alt». «De likte å spise rispudding og roti. Det var bare + spise, spise +. De lå på et håndkle på gulvet, de hadde vært på samme sted i fire dager (…), de orket ikke mer“.

«De holdt seg i nærheten av en bekk. De fylte en liten flaske brus med vann,» fortalte Mr. Guerrero. Ingenting skjedde med dem, «ikke et dyreangrep eller utilsiktet skade. «De klarte seg veldig bra.»

«Jeg snakket bare med den eldste. Wilson sa at hun hørte alle meldingene fra helikoptrene om at hunden søkte, bestemorens beskjed om å bli liggende og ikke være redd. De hørte nyhetene, men visste ikke hvor de skulle gå i dette enorme, veldig vanskelige området.

Hvor er Wilson?

Tre dager etter redningen hvilte barna på et rom på et militærsykehus i Bogotá, hvor de ble fraktet med lufta den kvelden de ble reddet.

Ifølge slektningene deres «snakker de litt», men moren deres avslørte at hun overlevde flyulykken i fire dager, og led av skader, ifølge faren deres, Manuel Miller Ranoc Morales, viste de innfødte hva de var «for verden «. Dyktige mennesker.

«De spiller med premier (…) de er gode, de er i gode hender. (…) Foreløpig kan vi ikke gi dem mye mat. Dette er en tidkrevende prosess, sa bestefaren deres.

Colombianske aviser begynte å gi detaljer om prøvelsen deres. Barna fikk bruke myggnetting, håndkle, minimalt med campingutstyr, to mobiltelefoner (batterier som gikk raskt tomme), lommelykt og en liten musikkboks på turen.

Etter mer enn en måned med resultatløst søk var hæren i ferd med å redusere sine utplasserte ruter. Til tross for sine rasjoner mistet spesialstyrkenes kommandosoldater mellom 3 og 10 kg hver, med daglige jakter som startet kl. «Hver dag som startet, sa vi til oss selv: I dag fant vi dem!» sa en av disse elitespillerne, sitert av et ukeblad.