«I’m in bed with your wife»: Pete Davidsons deilige svar på Kanye West

Før han flyr ut i verdensrommet med Blue Origin, har han noen merker for å slå seg ned på jorden. Pete Davidson har vært på Kanye Wests trådkors i flere uker, og han svarte rapperen opp ned. Nå har til og med Kim Kardashians mest autoritative kjæreste blitt droppet Punch line Det er vanskelig å redesigne det.

«Vokse litt»

Samtalen mellom den 28 år gamle komikeren og den 43 år gamle produsenten er nå lekket. «Y», som anklager gründeren for å endre barnas timeplaner i siste liten og eksponere for mye på sosiale nettverk, tar det til sine standarder. «Kim er virkelig den beste moren jeg noen gang har møtt. Hun er fantastisk å gjøre for barna sine. Hun er så heldig å være mor for barna dine. Jeg har bestemt meg for at jeg aldri skal forlate deg for å oppføre deg slik med meg. Jeg er lei av å være stille, vokse litt.»Kan vi lese inn en slettet melding? «Å, du er frekk nå. Hvor er du nå?», svarer Kanye West. Ungmanns svar: «I din kones seng». Støttebilde.

Kim Kardashian og Pete Davidson annonserte dette offisielt på Instagram 12. mars.