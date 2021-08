IM, Norge begynner å tilby live sommerunderholdning på torsdagens nyheter, sport, jobber

Etter ett års pause i Norge og en sen start på Iron Mountain i 2020, kommer live utendørs musikk tilbake denne torsdagen på torsdager.

Den gratis sommerkonsertserien – lunsj på Iron Mountain og kveldsmusikk i en park i Norge – starter 10. juni.

Lunsj vil være ute torsdag fra 11:45 til 13:15. Musikk i parken vil være torsdag kveld fra 7 til 8:30 på Band Shell på Main Street.

Crossroads Church på Odil Drive vil arrangere musikk på parkkonserter i dårlig vær. Lunsj til løse konserter tidligere ble flyttet til Brumart Theatre under regntrusselen, og denne endringen ble lagt ut på Facebook, men det er ikke klart om det blir gjort i år.

Lunsj og musikk i parken vil inneholde tre “Dobbelt hode” Arrangementer 10. juni, 8. juli og 12. august, vil den samme gruppen opptre på begge sosiale arrangementer.

“Vi håper folk som kommer til Iron Mountain til lunsj, vil nyte ettermiddagen, spise en god middag i området og komme til den vakre Band Shell Park i Norge for disse gratis kveldsforestillingene.” Talskvinne for parken Carol Sandstrom sa.

Musikk i parken -prosjektet begynte i 2013 og fortsatte i tre somre før Michigan -rådets tilskuddsmidler til kunsten opphørte. Etter at flere norske innbyggere ble invitert til å gjenoppta konserter, ble arrangementet gjenopplivet etter initiativ fra en styringskomité bestående av lokal kunstner og tidligere arrangør Sandstrom, pensjonert norsk-vulkansk skoleinstrumentalist Greg Hunt og norsk bysjef Ray Anderson.

Iron Mountain’s Out to Lunch -showet gleder publikum enda mer. Prosjektet ble lansert av avdøde Maggie Johnson i 2002, og drives nå av Iron Mountain City Development Authority eller DTA.

Sponsing for The Park -seriens musikk varierer fra $ 25 for lokale bedrifter og bidrag til store premier fra lokale bedrifter og organisasjoner.

Midler gjennom sponsing av Out to Lunch, økonomiske og hyggelige donasjoner som er samlet inn gjennom lotteriet 50-50. Dette er den første National Bank & Foundation som sponser denne sesongen, med ekstra sponsing for hver ukentlige konsert.

“Det er en glede å se begge disse seriene gå tilbake til fulle sommerbord. Iron Mountain DTA -direktør Amber Pip sa.

Doble hoder konserter inkluderer:

– 10. juni: Michael Brusinsky og venner (trygge sokker!) I Port Washington

– 8. juli: Iron Mountain of Escana, Menomini;

– 12. august: Marquettes dagdrømmer.

For mer informasjon eller full sesongplaner, besøk facebook.com/Norway-Music-In-The-Park eller downtownironmountain.com/out-to-lunch online.