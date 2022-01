iMac Pro mini-LED vil være forhåndsvisning for my-2022

19 min allerede (Màj il ya 18 min)

Det som blir fulgt opp av den nye iMac Pro i versjon 2022, og av denne grunn, er at det er akkurat nå for et nytt design, samt mini-LED-teknologi. Ryktene rapporterte en presentasjon og kommersialisering av maskinen pour the moitié de l’année et de nouvelles declarations viennent appuyer cette période de lancement.

Ross Young, en analytiker som spesialiserer seg på nyhetene, bekrefter faktisk at den nye versjonen av byråets ordinateur verrait le jour cet été plutôt qu’en début d’année.





Selon Ross Young, iMac Pro 2022 på samme tid





Analytiker Ross Young, som er godt informert om Apples planer, har publisert forfatterens spådommer om iMac Pro i sin 2022-versjon. iMac Pro vil være utstyrt med en mini-LED ettermontering og vil sende samme M1 Pro og M1 Max som MacBook. Pro.





Som vi rapporterte i dagens DSCC Weekly, forventer vi ikke lenger at Apple iMac Pro lanseres til våren. Ser mer ut som sommer. Fortsatt med MiniLED-bakgrunnsbelysning, men færre MiniLED-er/soner enn i iPad/MacBook Pro-er. — Ross Young (@DSCCRoss) 31. januar 2022





For å merke seg at byrået ordinateur devrait avoir le droit à nouveau design, pour se rapprocher de son “petit frère” de 24 pouces, avec de nouvelles coloris options.