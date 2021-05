Imax medstifter 91 – Hollywood Reporter

Graeme Ferguson, Canadas regissør, produsent, skribent og filmfotograf, var med å grunnlegge Imax, et gigantisk filmfilmselskap, med tre venner på videregående skole og en annen filmskaper. Han er 91 år gammel.

En talsmann for IMAX kunngjorde lørdag at Ferguson hadde dødd av kreft hjemme hos ham i Norway Point, Lake Ontario. Kona, Phyllis, som han giftet seg med i 1982, døde for åtte uker siden.

Ferguson regisserer flerskjerms, multi-projektor 18-minutters film til Expo ’67 i Montreal Polarlivet, Publikum så på mens de satt på et senter som roterte platespiller midt på 11 skjermer. Filmen var så vellykket at Ferguson sammen med filmskaper Roman Croyter hadde ideen om å lage et teater med en lignende mirakuløs opplevelse, men med en gigantisk skjerm og en projektor.

For å oppnå det hyret Ferguson og Grotter videregående venn og forretningsmann Robert Kerr og en annen videregående skole, ingeniør William Shaw, for å utvikle kamera, projeksjonssystem og teaterkonfigurasjon. Deres IMAX (et spill på ordet “maksimum”) debuterte med filmen på Expo ’70 i Osaka, Japan. Tiger baby (1970).

Med en ramme som var nesten 10 ganger større enn et vanlig 35 mm-bilde, resulterte de lyse, klare, konsistente og gigantiske bildene i en revolusjonerende teateropplevelse.

Ferguson fungerte som styreleder i Imax fra 1970-90. Brad Wexler og Richard Gelfond kjøpte selskapet i 1994 gjennom en utestenging og tok selskapet børsnotert og noterte det på Nasdaq og Toronto Stock Exchange.

Født i Toronto 7. oktober 1929, var Evan Graeme Ferguson medlem av National Film Board of Canada sommeren 1950, studerte statsvitenskap og økonomi ved University of Toronto, og ble senere uteksaminert i India med den svenske dokumentaren Arne Sauxdorf.

Han flyttet til New York på slutten av 1950-tallet og jobbet som frilansregissør, filmfotograf og redaktør i 1960-62. vær stille TV-serier og kortfilmer fra 1960-tallet En bolle med kirsebær Og Oscar-nominerte Tak av New York, Dokumentar Legenden om Rudolf Valentino (1961) og funksjoner Forførende (1962) og Don Seagulls Madigan (1968).

Ferguson var medvirkende til å bringe IMAX-kameraene ut i rommet. Amerikanske Susan Helms krediterer dokumentaren som kort Drømmen er i live (1985) Han dukket opp i IMAX-dokumentaren fra 2002 for å være inspirert til å bli astronaut. Romstasjon 3D, Som ble produsert av Ferguson.

Imax-filmografien hans er også inkludert Nord for Superior (1971), Sirkusverden (1974), Mennesket tilhører jorden (1974), Snøarbeid (1974), hav (1977), Hei Colombia! (1982), Blue Planet (1990), Reis til planetene (1993), Inn i dypet (1994), Skjebne i verdensrommet (1994), L5: Første by i verdensrommet (1996), Mir til Mir (1997), Deep Sea 3D (2006), Under Sea 3D (2009), Hubble 3D (2010) og En vakker planet (2016).

Ferguson ble utnevnt til medlem av Order of Canada i 1993, og ble tildelt Giant Screen Cinema Association’s inaugurale Achievement Award i 2016.

Overlevende inkluderer barna hans Alison og Monroe. Han og kona hans vil bli gravlagt på St. Andrews katolske kirkegård i Thunder Bay, Ontario.